Popkultura

LM ,

Fani Wiedźmina! Mamy dla Was dwie wiadomości – dobrą i złą. Podobnie jak w przypadku prac nad pierwszym sezonem serii Wiedźmin od Netflix, produkcja drugiego sezonu wystartowała na krótko przed wyznaczonym terminem. Jak donosi Redanian Intelligence, ekipa ma za sobą już pierwsze zdjęcia i aż pali się do pracy, ale nie wszystko poszło tak, jak moglibyście sobie to wyobrażać. Źródła serwisu podają, że na tę chwilę aktorzy wcielający się w żołnierzy Nilfgaardu wciąż paradują w niezbyt lubianych przez fanów marki zbrojach.



Oczywiście, jeśli scenariusz drugiego sezonu zakłada poprowadzenie akcji bezpośrednio po wydarzeniach z finału pierwszego, to jest to zrozumiałe. Inna sprawa, że zdjęcia rzadko powstają w porządku chronologicznym do wizji scenarzystów, co może budzić pewne obawy. Cóż, jeśli nie przepadaliście za Nilfgaardem, to macie ku temu dodatkowy powód, a gdy tylko pojawią się jakieś nowinki, to z pewnością się o tym dowiecie.



Na tę chwilę wiemy, że drugi sezon Wiedźmina od Netflix pojawi się w 2021 roku, by zaoferować zupełnie nową postać, a możliwe, że również widowiskowe starcie z Leszym.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl