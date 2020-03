News

LM ,

Nie tak dawno w sieci pojawiły się pogłoski, jakoby firma Sony przymierzała się do przejęcia z rąk Konami marki horrorów Silent Hill. Przewidziany w teoriach scenariusz zakładał, że do prac nad marką powróci Hideo Kojima, a nowy horror powstanie już z myślą o PlayStation 5. Agencja PR-owa zajmująca się Konami w Ameryce Północnej postanowiła rzucić nieco więcej światła na całą sprawę, a właściwie ubić ją już na wstępie.



Zgodnie z oficjalnym komentarzem Sony nie kupuje Silent Hill, a Kojima nie jest zaangażowany w prace nad kolejną odsłoną serii. Co równie ważne, przy okazji dostaliśmy też wskazówkę, iż przywołanych tu doniesień nie należy traktować jako koniec Silent Hill. Agencja przyznaje, że coś jest na rzeczy i chociaż nie poda żadnych konkretów, to przekonuje jedynie, że powrót uznanej serii horrorów nie przebiegnie tak, jak w rzekomym scenariuszu.



Cóż, nie tak dawno słyszeliśmy, że Silent Hill otrzyma nawet dwie odsłony i to nie na automaty. Tych doniesień Konami nie skomentowało, więc nawet z odpowiednim dystansem, ale możemy po cichu liczyć na jakieś nowinki. Ostatnią zapowiedzianą przez Konami pełnoprawną odsłoną serii jest skasowane w 2015 roku Silent Hills.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl