Plotka: trwają już prace nad nową odsłoną Silent Hill (nad dawniej skasowanym Silent Hills również)

News

Maria Wawrzyniak ,

Najnowsze doniesienia dotyczące wielkiego powrotu serii Silent Hill pojawiły się w serwisie Rely On Horror oraz na profilu użytkownika Aesthetic Gamer (znanego również jako Dusk Golem). Pierwsze źródło powołuje się na informatorów związanych z samym Konami, podobnie wygląda sytuacja w przypadku drugiego źródła – warto przy tym zaznaczyć, że Dusk Golem w przeszłości wielokrotnie wypuszczał w świat internetu niepotwierdzone informacje (głównie na temat gier Capcomu), które po pewnym czasie okazywały się prawdziwe. Wracając do źródeł, według nich Konami aktualnie ma w planach co najmniej dwie nowe odsłony cyklu Silent Hill. Jedną ma być restart o takiej samej nazwie, a zespołowi, który pracuje nad rebootem ma przewodzić Keiichiro Toyama – twórca w przeszłości pełnił tę samą rolę przy pierwszej części cyklu. Do tego powrócić ma Akira Yamaoka, kompozytor muzyki do znacznej większości odsłon serii, a także Masahiro Ito, projektant postaci. Co ciekawe, w produkcję nowego Silent Hill ma być zaangażowany zespół SIE Japan Studio, bowiem to właśnie Sony według informatorów ma wskrzesić kultową markę.

Jeśli chodzi natomiast o Silent Hills, plotki sugerują, że na wskrzeszenie tej produkcji również mocno naciska firma Sony – koncern próbuje rzekomo doprowadzić do zawarcia ugody pomiędzy Konami a Hideo Kojimą, który dzięki temu miałby uzyskać pełną swobodę. Projekt wprawdzie nie znajduje się jeszcze w produkcji, aczkolwiek wszystkim na nim ma bardzo zależeć. Pytanie tylko, czy (jeżeli cokolwiek z tego jest w ogóle prawdą) bardzo wystarcza. Przypominamy na koniec, że na ten moment wszystkie powyższe informacje należy traktować wyłącznie jako plotki – nie mają one nic wspólnego z oficjalnymi zapowiedziami, choć wiem, że wielu z Was chciałoby, aby tak właśnie było. Pozostaje jednak trzymać mocno kciuki i cierpliwie czekać. Jeśli cokolwiek się wydarzy, na pewno Was o tym poinformujemy!

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis