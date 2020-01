Plotka: Konami produkuje dwie odsłony Silent Hill – miękki reboot i przygódówkę wzorowaną na Until Dawn

News

Przed godziną przybliżyliśmy Wam nieoficjalne doniesienia, które z pewnością zainteresują fanów cyklu survival horrorów od Capcomu, ale okazuje się, że stojący za nimi użytkownik Twittera – AestheticGamer – nie omieszkał przedłożyć nam również zakulisowych informacji z Konami. Według posiadanych przez niego wieści, dwa lata temu Konami poprosiło rozmaitych deweloperów o przygotowanie szkiców dla dwóch nowych gier z serii Silent Hill. Pierwsza z rzekomych produkcji miałaby być miękkim rebootem cyklu, a druga naśladować formą gry pokroju Until Dawn czy przygodówki studia TellTale. Informator przyznaje, że poza faktem ich domniemanego istnienia, o samych grach nie wie już niczego więcej i chociaż oba projekty mogą doczekać się oficjalnych zapowiedzi jeszcze w tym roku – to wcale nie musi to nastąpić. Warto podkreślić – to jedynie nieoficjalne informacje, do których Konami zapewne prędko się nie odniesie.



Ostatnie próby wyprodukowania kolejnej odsłony serii zostały porzucone wraz z usunięciem produkowanego przez Hideo Kojimę Silent Hills. Od tamtego czasu Konami wypuściło „nowe” Silent Hill jedynie na automatach do gier.

