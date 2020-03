DOOM Eternal z najlepszym wynikiem z pierwszego weekendu w historii całej serii

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi między innymi serwis Eurogamer, najnowsza produkcja studia id Software – DOOM Eternal – sprzedaje się znakomicie. Nie jest to wprawdzie żadnym zaskoczeniem, jednak wiadomość, że najnowszy DOOM przyniósł aż dwukrotnie większe przychody ze sprzedaży w pierwszy weekend od premiery, niż swój poprzednik, jest wciąż niezwykle miła. Chociaż nie mamy do czynienia z dokładnymi liczbami, możemy przypuszczać, że są naprawdę zadowalające. A przynajmniej zadowolona zdaje się Bethesda Software w swoim oficjalnym komunikacie prasowym, do którego odniósł się serwis PlayStation Lifestyle. Produkcja pozostaje również jedną z najlepiej sprzedających się gier na platformie Steam, gdzie liczba grających jednocześnie użytkowników przekroczyła już sto tysięcy.

Przypomnijmy na koniec, że DOOM Eternal od studia id Software zadebiutowało 20 marca 2020 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych zapraszamy także do przeczytania naszej recenzji gry.

