Call of Duty: Warzone z ponad 30 milionami graczy

News

Maria Wawrzyniak ,

Call of Duty: Warzone, czyli darmowa produkcja z gatunku battle royale, po zaledwie dziesięciu dniach od debiutu przyciągnęła do siebie ponad 30 milionów graczy.

Na oficjalnym profilu marki Call of Duty na Twitterze pojawił się dzisiaj wpis informujący o kolejnym spektakularnym osiągnięciu Call of Duty: Warzone, czyli darmowej gry z gatunku battle royale. Okazuje się, że po zaledwie dziesięciu dniach od premiery produkcja przyciągnęła do siebie ponad 30 milionów graczy. Gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że osiem dni temu informowaliśmy Was o przekroczeniu bariery sześciu milionów użytkowników, tytuł rozwinął skrzydła naprawdę szybko i radzi sobie doskonale.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1241035908079480832?s=20

Ba, deweloperzy ze studia Infinity Ward tym bardziej nie próżnują – trzy dni temu po cichu wypuszczono trzeci wariant rozgrywki pozwalający na sprawdzenie swoich sił w pojedynkę. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Call of Duty: Warzone zadebiutowało 10 marca bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Deweloperzy przygotowali samodzielnego klienta, jednak możemy także uruchomić tryb battle royale za pośrednictwem najnowszej odsłony serii – ta zaś, czyli Call of Duty: Modern Warfare, zadebiutowała natomiast 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis