Ogromny sukces darmowego Call of Duty: Warzone!

Ponad sześć milionów osób zagrało pierwszego dnia w Call of Duty: Warzone – informuje firma Activision, która odpowiada za wydanie gry.

Call of Duty: Warzone to nowa, darmowa produkcja wykorzystująca model biznesowy free-to-play i należąca do bardzo popularnego w ostatnich latach gatunku battle-royale. W odróżnieniu od takich hitów, jak Fortnite czy PUBG (Playerunknown’s Battlegrounds), na jednej mapie ląduje aż 150 graczy. Muszą oni zawierać sojusze, łącząc się w trzyosobowe drużyny.

Delikatne zmiany w formule rozgrywki i rozpoznawalność marki sprawiły, że już teraz Activision może mówić o sukcesie, bowiem w ciągu 24 godzin od premiery na serwerach Call of Duty: Warzone pojawiło się ponad sześć milionów graczy.

Call of Duty: Warzone można pobrać w wersjach na PC (za pośrednictwem aplikacji Battle.net) oraz konsole Xbox One i PlayStation 4.