Tryb solo już dostępny w Call of Duty: Warzone

News

Maria Wawrzyniak ,

Od premiery Call of Duty: Warzone minął już tydzień. Z tej okazji (lub tak po prostu) deweloperzy ze studia Infinity Ward postanowili po cichu wprowadzić do battle royale kolejny – już trzeci – wariant rozgrywki, o który wielu graczy prosiło od samego początku. Chodzi oczywiście o tryb solo, który pozwala na sprawdzenie swoich sił w pojedynkę, który pod nazwą Battle Royale Solos dołączył do zwykłego trybu Battle Royale oraz Grabieży. O ile drugiego wariantu tłumaczyć raczej nie trzeba, o tyle wspomnijmy, że ostatni wariant rozgrywki, czyli Grabież, koncentruje się na zbieraniu pieniędzy — czy to poprzez eliminację innych grających czy wypełnianie celów-kontraktów. Po zdobyciu gotówki możemy ją wydać na nowy sprzęt w specjalnych stacjach porozrzucanych na mapie, który zapewni nam przewagę nad innymi. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Call of Duty: Warzone zadebiutowało 10 marca bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Deweloperzy przygotowali samodzielnego klienta, jednak będziemy mogli także uruchomić tryb battle royale za pośrednictwem najnowszej odsłony serii – ta zaś, czyli Call of Duty: Modern Warfare, zadebiutowała natomiast 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.