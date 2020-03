Tech

Niezależnie od tego, jak oceniacie pierwszą oficjalną prezentację dotyczącą konsoli PlayStation 5, dzięki niej wiemy znacznie więcej o nadchodzących next-genach japońskiego giganta. Sony postanowiło rozpocząć od pokazu przygotowanego z myślą o Game Developers Conference, co postawiło firmę w ogniu krytyki graczy, których o wiele bardziej interesowały gry niż technologiczne niuanse nowej architektury.



Ostatecznie mamy już specyfikację PlayStation 5, ale podczas pokazu mogło pojawić się coś jeszcze. Mowa o pojedynczym slajdzie, który załączyliśmy powyżej. Ten zdaje się doskonale korespondować z niedawnymi przeciekami dotyczącymi projektu konsoli i chociaż przedstawione tu rewelacje należy traktować z dużym dystansem.



Jeszcze na początku roku pojawiły się doniesienia, jakoby projekt obudowy konsumenckiego egzemplarza PlayStation 5 miał prezentować się tak, jak na załączonych poniżej grafikach. Spośród pozostałych przekazów w tym wątku wyróżniało go to, iż prezentowany był jako przeciek właśnie, a nie przykładowy render. Czy tak będzie wyglądać PlayStation 5?



Nawet jeśli wczorajsza prezentacja nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań, to pozostaje cieszyć się, że Sony po długiej przerwie na nowo podjęło wątek konsoli. Trudno powiedzieć, czy możemy uznać to za oficjalne rozpoczęcie właściwej kampanii marketingowej PS5, ale na kolejne doniesienia nie powinniśmy czekać już zbyt długo.



Kto bierze PlayStation 5 na premierę? Konsola ukaże się jeszcze przed końcem tego roku – przekonuje agencja PR-owa Sony.

