Na Innosa, kto kilka lat temu spodziewałby się, że uszlachetnione drewno, absolutna legenda i jeden z filarów elektronicznej rozrywki w Polsce, po wielu latach od premiery otrzyma na nowo tyle miłości? Jeszcze w tym roku w sieci powinny pojawić się trzy rozbudowane modyfikacje do Gothica 2, a w kolejnym roku otrzymamy pełnoprawny remake pierwszej odsłony od THQ Barcelona. Wiele dobrego dla fanów marki, którzy zapewne zdążyli już ograć tytuł dziesiątki razy, a także sprawdzić wszystkie wydane do tej pory fabularne modyfikacje.



Jeśli wciąż nie macie dosyć wypraw do Khorinis, to przy okazji spędzania czasu przed kompem z urzędu, możecie sięgnąć po kolejnego moda. Użytkownik znany jako Czudak opublikował w ModDB finalną, opatrzoną numerem 2.5 wersję projektu Yet Another Unofficial Patch do Gothic 2 Noc Kruka. Ten wprowadza masę poprawek, ale też i nowinek do leciwej już produkcji. Jedyna zła wiadomość jest taka, iż mod dostępny jest w języku angielskim, ale ten tyczy się wyłącznie napisów – dubbing pozostanie w oryginalnej wersji.



Yet Another Unofficial 2.5 oferuje poprawione animacje, modele, tekstury, szereg pomniejszych usprawnień, odgórnie włączone oszustwa i eliminuje masę błędów, które przedarły się do finalnej wersji tytułu. Lista poprawek jest imponująco długa, ale by z nich skorzystać, trzeba przygotować się na rozpoczęcie zupełnie nowej przygody z Gothic 2 Noc Kruka. Wszystko, co niezbędne znajdziecie pod tym adresem.



Zainteresowanych najlepszymi modami do gier z serii Gothic odsyłamy do zamieszczonego poniżej artykułu. Jednocześnie liczymy, że jeszcze w tym roku, przywołaną listę uzupełnią takie mody jak Dzieje Khorinis, Kroniki Myrtany oraz Żeglarze Burz.

