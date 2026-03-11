Intel pokazuje Core Ultra 7 270K Plus i Ultra 5 250K Plus. Więcej rdzeni i niższe ceny

Intel prezentuje Core Ultra 7 270K Plus i Ultra 5 250K Plus. Więcej rdzeni, do 15% lepsza wydajność w grach i niższe ceny.

Nowe modele mają poprawić pozycję Niebieskich w średnim segmencie gamingowym, mając w zanadrzu nieco więcej wielowątkowej wydajności.

Największą zmianą jest bowiem zwiększona liczba rdzeni. Core Ultra 7 270K Plus oferuje konfigurację 24 rdzeni (8P + 16E), natomiast Core Ultra 5 250K Plus otrzymało 18 rdzeni (6P + 12E). W praktyce oznacza to wyraźny skok wydajności wielowątkowej względem poprzedników, co będzie odczuwalne w bardziej wymagających aplikacjach.

Intel chwali się też usprawnieniami całej platformy. Nowe procesory mają nawet o 900 MHz wyższą częstotliwość połączenia die‑to‑die, co ma przełożyć się na niższe opóźnienia i lepszą komunikację z kontrolerem pamięci.

Oficjalnie wspierane są więc szybsze niż poprzednio pamięci DDR5‑7200, a całość pozostaje wciąż kompatybilna z płytami głównymi na chipsetach serii 800 (po aktualizacji BIOS‑u).