Intel pokazuje Core Ultra 7 270K Plus i Ultra 5 250K Plus. Więcej rdzeni i niższe ceny

Intel prezentuje Core Ultra 7 270K Plus i Ultra 5 250K Plus. Więcej rdzeni, do 15% lepsza wydajność w grach i niższe ceny.
Intel oficjalnie zaprezentował nowe procesory desktopowe Core Ultra 7 270K Plus oraz Core Ultra 5 250K Plus, będące odświeżeniem generacji Arrow Lake‑S.
Nowe modele mają poprawić pozycję Niebieskich w średnim segmencie gamingowym, mając w zanadrzu nieco więcej wielowątkowej wydajności.
Największą zmianą jest bowiem zwiększona liczba rdzeni. Core Ultra 7 270K Plus oferuje konfigurację 24 rdzeni (8P + 16E), natomiast Core Ultra 5 250K Plus otrzymało 18 rdzeni (6P + 12E). W praktyce oznacza to wyraźny skok wydajności wielowątkowej względem poprzedników, co będzie odczuwalne w bardziej wymagających aplikacjach.
Intel chwali się też usprawnieniami całej platformy. Nowe procesory mają nawet o 900 MHz wyższą częstotliwość połączenia die‑to‑die, co ma przełożyć się na niższe opóźnienia i lepszą komunikację z kontrolerem pamięci.
Oficjalnie wspierane są więc szybsze niż poprzednio pamięci DDR5‑7200, a całość pozostaje wciąż kompatybilna z płytami głównymi na chipsetach serii 800 (po aktualizacji BIOS‑u).
GramTV przedstawia:
Według deklaracji producenta, nowa seria Core Ultra Plus zapewnia do 15% wyższą wydajność w grach w porównaniu do dotychczasowych modeli Core Ultra.
Intel określa Core Ultra 7 270K Plus mianem najszybszego gamingowego procesora desktopowego w swojej klasie energetycznej.
Jak zwykle są to jednak wyniki wewnętrznych testów, więc należy je traktować z odpowiednim dystansem. Jedno jest pewne, bez większej ilości Cache o pozycji nawet chwilowego lidera czystej ilości FPS nie ma co myśleć.
Nowością jest także Intel Binary Optimization Tool, czyli dodatkowa warstwa optymalizacji mająca poprawiać wydajność wybranych gier, nawet jeśli były one pierwotnie optymalizowane pod inne architektury lub wręcz konsole.
Sugerowane ceny startowe procesorów to 199 dolarów za Core Ultra 5 250K Plus oraz 299 dolarów za Core Ultra 7 270K Plus, co czyni nowe modele jednymi z ciekawszych propozycji Intela dla graczy składających PC w 2026 roku.