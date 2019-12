Gothic II Żeglarze Burz – jak idą prace nad modyfikacją?

News

Zobacz najnowszy materiał wideo z fragmentami rozgrywki z ambitnego moda do gry studia Piranha Bytes.

Na oficjalnym kanale modyfikacji Żeglarze Burz do gry Gothic II pojawił się najnowszy materiał wideo z oficjalnym komunikatem od twórców. Tym razem modderzy postanowili pochwalić się dalszymi postępami w pracach nad ambitnym modem, a także podziękowali wszystkim fanom za niesłabnące zainteresowanie projektem i płynące od nich wsparcie. Przy okazji nowinek możecie rzucić okiem na najnowsze fragmenty rozgrywki z Żeglarzy Burz, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że bieżącej wersji wciąż daleko to tego, co ostatecznie trafi na ręce miłośników cyklu.

Niestety włodarze projektu nadal nie są w stanie wskazać choćby przybliżonej daty premiery moda, ale zapewniają, że długi czas oczekiwania z pewnością wynagrodzi nam ogrom treści zawarty w Gothic II Żeglarze Burz, który rozmiarami ma dorównywać grze Gothic II z dodatkiem Noc Kruka. Cóż, pozostaje uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuki za utrzymanie dotychczasowego tempa prac.



Ekipa zapewniła, że już wkrótce otrzymamy kolejny materiał z wieściami zza kulis produkcji, a gdy tak się stanie, to z pewnością się o tym dowiecie.

https://www.youtube.com/watch?v=PH2ygOog2qo

