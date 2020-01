Data premiery i plany dalszego rozwoju modyfikacji Gothic II: Kroniki Myrtany

News

Zgodnie z niedawnymi zapowiedziami, odpowiedzialna za ambitną modyfikację Gothic II: Kroniki Myrtany grupa SoulFire wprowadziła nas w dalsze plany rozwoju projektu. Twórcy zdradzili, że chociaż miniony rok był dla nich bardzo intensywny, to w najbliższych miesiącach nie zamierzają ani trochę zwalniać tempa. Z załączonego do wiadomości materiału wideo dowiecie się, jakie zadania czekają twórców w kolejnych kwartałach 2020 roku, a także że aktualnie podana przez ekipę przybliżona data premiery moda Gothic II: Kroniki Myrtany – Archolos, przypada na jesień 2020 roku. Oczywiście jest wiele czynników, które mogą wpłynąć na opóźnienie daty premiery, więc pozostaje nam trzymać kciuki, by wszystko poszło zgodnie z planem.



Gothic II: Kroniki Myrtany – Archolos to pierwszy epizod z serii modów do gry Gothic II. Twórcy przeniosą nas na tytułową wyspę, która zaoferuje nową opowieść, mechaniki rozgrywki i ponad 200 zadań fabularnych z wieloma dostępnymi zakończeniami. Jak na serię przystało, zapewne niebawem dowiemy się też nieco o planach związanych z kolejnym epizodem cyklu, ale na razie pozostaje cierpliwie wyczekiwać daty debiutu.

https://www.youtube.com/watch?v=7_HtSe3gEkg&t=0s

