Poznaliśmy plany na najbliższą przyszłość gry Wolcen: Lords of Mayhem

Maria Wawrzyniak

Pomimo zdobycia sympatii fanów hack’n’slash, gra Wolcen: Lords of Mayhem mimo wszystko nie miała najłatwiejszego życia na początku – zbyt duże zainteresowanie produkcją spowodowało, że deweloperzy ostatecznie przez ponad trzydzieści godzin zmagali się z problemami dotyczącymi serwerów. Ostatecznie oczywiście udało się doprowadzić grę do normalnego stanu, a niedługo później biła już kolejne rekordy na platformie Steam. W momencie pisania tej wiadomości według danych serwisu Steam Charts największa ilość graczy, którzy jednocześnie grali w Wolcen wynosi 127,542. Produkcja ma się całkiem nieźle, choć nie brakuje wad w postaci błędów technicznych oraz wszelkich niedociągnięć. W związku z tym ostatnim twórcy postanowili poinformować o planach rozwoju Wolcen: Lords of Mayhem.

Przede wszystkim deweloperzy postanowili na razie porzucić kwestię regularnego dodawania nowej zawartości i skupić się całkowicie na przygotowaniu niezbędnych poprawek, które znacząco poprawią jakość grania w Wolcen: Lords of Mayhem. Cała akcja została nawet nazwana Operation: Second Dawn (Operacja: Drugi Świt), a pierwsza łatka z numerem 1.0.10 ma pojawić się w przyszłym tygodniu. Dalej, przez cztery kolejne miesiące trwania wspomnianej operacji produkcja doczeka się przede wszystkim poprawek w interfejsie użytkownika, usprawnień dotyczących trzeciego rozdziału kampanii oraz innych ulepszeń. Twórcy zapewnili zarazem, że tytuł zamierzają rozwijać przez lata – co ciekawe, po zakończeniu Operation: Second Dawn, gra ma otrzymać rozgrywki ligowe i (w dalszej przyszłości) kolejny rozdział opowieści.

Przypomnijmy na koniec, że premiera Wolcen: Lords of Mayhem odbyła się 13 lutego bieżącego roku – gra jest dostępna wyłącznie na pecetach.

