Serwery Wolcen: Lords of Mayhem nie działają już drugi dzień

Maria Wawrzyniak

13 lutego bieżącego roku odbyła się premiera gry Wolcen: Lords of Mayhem, czyli debiutanckiego projektu z gatunku hack’n’slash od francuskiego studia Wolcen. Gra znajdowała się tak naprawdę we wczesnym dostępie od 2016 roku – w ramach oficjalnego debiutu twórcy zdecydowali się dodać dwa nowe rozdziały kampanii oraz wprowadzić istotne zmiany w kodzie sieciowym i balansie. Ostatecznie fani gatunku mocno się nią zainteresowali, co, choć samo w sobie jest wspaniałą wieścią, przyniosło ze sobą również sporo poważnych problemów – te z kolei poskutkowały wyłączeniem serwerów, które nie działają już drugi dzień.

Największym problemem jest brak możliwości używania w grze sieciowej bohaterów stworzonych w trybie dla pojedynczego gracza i na odwrót. Krótko mówiąc, wszyscy gracze, którzy zdążyli stworzyć postać w trybie wieloosobowym, aktualnie nie mogą tą postacią zagrać, z kolei stworzenie nowego bohatera w trybie single-player, tak czy siak, nie zmieni faktu, iż po naprawieniu problemu i ponownym włączeniu serwerów wciąż nie będzie można go użyć w rozgrywce wieloosobowej.

Twórcy dwie godziny temu opublikowali wpis na oficjalnym profilu gry na Twitterze, w którym poinformowali, że nadal pracują nad rozwiązaniem i chcą mieć stuprocentową pewność, że uda im się przywrócić wszystkie postaci do tego samego stanu, w którym znajdywały się przed wyłączeniem serwerów. Na ten moment pozostaje więc cierpliwie czekać i mieć nadzieję, iż deweloperom uda się wyjść na prostą. Wychodzi jednak na to, że premiera Wolcen: Lords of Mayhem na pewno nie należy do najbardziej udanych.

