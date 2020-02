Serwery Wolcen: Lords of Mayhem znów żyją, gra bije rekordy aktywności na Steamie

News

Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj pisaliśmy o problemach, które napotkała na swojej drodze gra Wolcen: Lords of Mayhem oraz jej twórcy – zbyt duże zainteresowanie produkcją spowodowało, że deweloperzy ostatecznie przez ponad trzydzieści godzin zmagali się z problemami dotyczącymi serwerów. Jak poinformowano w oficjalnej wiadomości na Steamie, po wprowadzeniu pewnego hotfixa sporo graczy po wejściu do gry zorientowało się, że zniknęły stworzone przez nich postacie, niektórzy zgłaszali zaś zniknięcia przedmiotów, a jeszcze inni narzekali na wymazanie progresu swoich bohaterów w fazie endgame’u. Twórcy natychmiast wyłączyli serwery i zajęli się naprawą wszelkich błędów. Ostatecznie sytuację udało się ustabilizować. I nawet poważne problemy na premierę nie były przeszkodą dla Wolcen: Lords of Mayhem na drodze do sukcesu.

Zgodnie z danymi dostarczanymi przez serwis Steam Charts wczoraj w najlepszym momencie dnia w grze bawiło się prawie 128 tysięcy graczy jednocześnie. Co ciekawe, przed premierą pełnej wersji gry rekord wynosił zaledwie 1,9 tysiąca. Choć twórcy nie zdradzili na ten moment wyników sprzedaży Wolcen: Lords of Mayhem, tak wiemy, że w zeszłym tygodniu produkcja była najlepiej sprzedającą się grą na Steamie. Deweloperzy z Wolcen Studios najwyraźniej nie byli po prostu przygotowani na tak ogromne zainteresowanie graczy. Przypomnijmy na koniec, że premiera Wolcen: Lords of Mayhem odbyła się 13 lutego bieżącego roku – gra jest dostępna wyłącznie na pecetach.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis