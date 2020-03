Przesunięcie premiery The Last of Us: Part II wcale nie zmniejszyło crunchu

News

Maria Wawrzyniak ,

Jason Schreier opublikował w serwisie Kotaku obszerny wpis, w którym poinformował, że powstanie drugiej części The Last of Us przede wszystkim równa się z dużym crunchem.

Dziennikarz Jason Schreier opublikował dziś w serwisie Kotaku obszerny artykuł na temat obecnej sytuacji w studio Naughty Dog. Aktualnie deweloperzy pracują nad The Last of Us: Part II, którego premiera została opóźniona. Informacje przedstawione we wspomnianym raporcie zostały zebrane z rozmów z trzynastoma obecnymi oraz byłymi twórcami firmy – wypowiedzi są oczywiście anonimowe. Schreier dodał do tego również wnioski wyciągnięte w trakcie pisania swojej książki Krew, pot i piksele. Jak pewnie już wiecie, studiu Naughty Dog crunch nie jest obcy, o czym pisaliśmy nawet w ubiegłym roku z odniesieniami do premiery Uncharted 4. Jeśli jednak chodzi o drugą część The Last of Us, opóźnienie premiery wbrew pozorom wcale nie poprawiło sytuacji. Jeden z pracowników przyznał, że choć tytuł jest naprawdę niesamowity, tak ta jakość została równocześnie obarczona ogromnymi kosztami ze strony pracujących nad grą osób.

Inny pracownik natomiast zaznaczył, że choć kierownictwo motywuje pracowników do dłuższej pracy, tak nikt nie nadaje żadnych nakazów nadgodzin czy czegokolwiek podobnego. Jeszcze inny deweloper przyznał, iż to musi się kiedyś skończyć, bo takie przepracowywanie się jest na dłuższą metę po prostu nie do wytrzymania. Cóż, kultura crunchu w studio Naughty Dog nie jest niczym zaskakującym. Zresztą, w innych zespołach również – w przypadku Cyberpunka 2077 na przykład, również pomimo opóźnienia premiery, twórcy przyznali, że crunch będzie najzwyczajniej w świecie konieczny. Jak myślicie, czy dojdzie kiedyś do tego, że crunch przestanie być normą? Przypomnijmy jeszcze na koniec, że The Last of Us: Part II od studia Naughty Dog zadebiutuje ostatecznie 29 maja bieżącego roku.

