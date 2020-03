Kolejne szczegóły na temat Xboksa Series X już niedługo, Microsoft potwierdziło kolejny pokaz

News

Maria Wawrzyniak ,

Pod koniec ubiegłego miesiąca częstowaliśmy Was sporą ilością szczegółów na temat nadchodzącej konsoli nowej generacji od firmy Microsoft, czyli Xbox Series X. Dziś dla zainteresowanych sprzętem mamy kolejną dobrą wiadomość, bowiem koncern zapowiedział Game Stack, czyli transmisję na żywo, która pierwotnie miała odbyć się w trakcie odwołanego już Game Developers Conference. Jak czytamy w oficjalnej notce poświęconej na blogu, wspomniane wydarzenie odbędzie się w dniach 17 i 18 marca bieżącego roku – podczas niego Microsoft podzieli się najnowszymi technologiami związanymi z usługami streamingowymi i szeroko pojętym graniem w chmurze czy chociażby przedstawi nieco więcej szczegółów dotyczących programi ID@Xbox. To jednak nie wszystko!

Jeśli przyjrzycie się bowiem planowi wydarzenia na dzień drugi, czyli 18 marca bieżącego roku, na samym środku planu możecie zobaczyć: Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming. Wygląda więc na to, że dowiemy się wówczas więcej na temat konsoli nowej generacji oraz wsparcia streamingu. Pozostaje więc czekać! Jedno jest pewne – będziemy Was o wszystkim informować na bieżąco.

