Game Developers Conference 2020 oficjalnie odwołane i przełożone na okres letni

Tegoroczna edycja wydarzenia Game Developers Conference została oficjalnie odwołana i przełożona na okres letni. Stosowna informacja pojawiła się na oficjalnej stronie eventu krótko po tym, jak Amazon, Blizzard oraz Gearbox kolejno powiadomili internautów o rezygnacji z konferencji. Pierwsza firma opublikowała ogłoszenie za pośrednictwem bloga na stronie AWS, gdzie przyznała, iż podjęta decyzja nie należała do łatwych i zapewniła, że nie jest ona równoznaczna z brakiem jakichkolwiek nowości, bowiem, jak głosi komunikat, Amazon wciąż ma sporo ciekawych rzeczy do ogłoszenia. Pozostałe dwie organizacje poinformowały o zmianie planów odnośnie GDC za pośrednictwem Twittera – Blizzard zaznaczył, że najważniejsze dla firmy jest zdrowie członków zespołów, po czym Gearbox zrobił dokładnie to samo.

Krótko po tym na oficjalnej stronie Game Developers Conference pojawił się wpis pod tytułem Ważna informacja dotycząca GDC 2020, w którym organizatorzy poinformowali o anulowaniu wydarzenia i przełożeniu go na okres letni. Oczywiście, przyczyną podjęcia tej decyzji (i poprzednich w przypadku pozostałych firm) są obawy dotyczące zagrożenia spowodowanego przez COVID-19, czyli nieszczęsnego koronawirusa. Podkreślono jednak w wiadomości, że GDC odbędzie się latem, a przynajmniej takie są plany organizatorów. Jak ostatecznie będzie – czas pokaże.

COVID-19 jest znacznie poważniejszym problemem, niż spodziewał się tego cały świat. I chociaż na ten moment nie zarejestrowano przypadku zarażenia koronawirusem w naszym kraju, tak teoretycznie można uznać, że mamy już pierwszą ofiarę – Intel Extreme Masters. Rozgrywki e-sportowe odbędą się, jednak bez publiczności, bowiem wojewoda śląski oficjalnie zakazał udziału w wydarzeniu. Gdy jednak spojrzymy na cały świat, żniwa koronawirusa są już naprawdę potężne i napawają niemałym niepokojem.

