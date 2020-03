News

LM ,

Być może zdążyliście już zapomnieć, że w lutym minionego roku niezależne kanadyjskie studio Red Hook oficjalnie zapowiedziało grę Darkest Dungeon 2. Nie ma w tym nic dziwnego, po pierwszych wzmiankach temat ubito na przeszło rok, ale okazuje się, że twórcy nie próżnowali. W najnowszym wpisie na Twitterze ekipa skomentowała stan projektu, informując, że jest dalece zadowolona z postępów w pracy nad Darkest Dungeon 2. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że minione miesiące były też wytężonym procesem pozyskiwania nowych talentów w studiu. To niestety koniec doniesień na tę chwilę, a kolejnych nowinek możemy spodziewać się, dopiero gdy „gwiazdy będą sprzyjać”.



Przy okazji oficjalnego ogłoszenia Darkest Dungeon 2 dowiedzieliśmy się, że podobnie jak pierwsza odsłona, ta pojawi się początkowo w usłudze Wczesnego Dostępu, więc możemy liczyć na debiut wcześniaka jeszcze w tym roku. Tytuł zachowa mroczną atmosferę pierwowzoru, przeniesie doskonale znane nam klasy, ale całość będzie znacznie obszerniejsza. Bez zmian pozostanie za to ekipa odpowiedzialna za udźwiękowienie i muzykę, a w roli narratora pojawi się Wayne June.



Darkest Dungeon zadebiutowało w 2016 roku na PC, by rozpocząć exodus na kolejne platformy. W tej chwili w dungeon crawlera zagracie na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One oraz Nintendo Switch, a także na mobilkach z iOS.

https://www.youtube.com/watch?v=JlGMsJgyORk&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl