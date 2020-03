News

Wczorajszy przeciek dotyczący nowej gry w uniwersum Star Wars narobił nieco zamieszania w sieci. Na szczęście, nie będzie to gra skierowana na gogle VR. Wszystko, co wiadomo o Project Maverick.

Wczoraj na serwerach PlayStation Network udało się wyśledzić nową, jeszcze niezapowiedzianą grę od Electronic Arts - Star Wars: Project Maverick. Enigmatyczny obrazek i zaledwie drobna wzmianka, przy braku komunikatów ze strony EA mogły wzbudzić wątpliwości związane z naturą projektu, ale na szczęście udało się wyciągnąć z sieci PSN dodatkowe nowinki.



Okazuje się, że umieszczone na PlayStation Star Wars: Project Maverick to dopiero wersja beta omawianej produkcji, która zaoferuje m.in. tryb wieloosobowy. Co ważne, sam tytuł skierowany będzie do miłośników klasycznego grania i nie przewidziano w nim wsparcia dla gogli PSVR. Sama gra jest eksperymentalnym projektem studia EA Motive, o czym przekonywał na Twitterze Jason Schreier, przy okazji wzmianki o skasowaniu spin-offu Star Wars: Battlefront. Tym samym możemy spodziewać się nieco innego podejścia do zabawy, ale do czasu oficjalnej zapowiedzi trudno nawet przewidzieć, co takiego mogło przygotować Motive.



Szykuje się symulator X-winga? Czekamy na pierwsze konkrety.

