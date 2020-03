Tajemnicza produkcja Star Wars: Project Maverick pojawiła się w bazie danych europejskiego PlayStation Store

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak podaje serwis Polygon, na nieoficjalnym profilu PSN releases na Twitterze pojawił się wpis informujący o pojawieniu się tajemniczej gry Star Wars: Project Maverick w bazie danych europejskiego sklepu PlayStation Store. Osoba, która prowadzi wspomniane konto zajmuje się przede wszystkim regularnym sprawdzaniem zmian, jakie zostały wprowadzone do sklepu firmy Sony – koncentrując się szczególnie na niewidocznych publicznie tytułach. Co ciekawe, w przeszłości za pomocą tej metody odkryto między innymi istnienie wersji demonstracyjnej Final Fantasy VII Remake. Jeśli zaś chodzi o wspomnianą nowinkę, na ten moment ciężko powiedzieć, z czym dokładnie mamy do czynienia. Na oficjalnej grafice dołączonej do wpisu (którą widzicie powyżej) możemy zobaczyć gwiezdnego niszczyciela w otoczeniu X-wingów. Gracze, a w szczególności użytkownicy forum Reset Era, akcja tego tajemniczego projektu mogłaby być osadzona gdzieś przed oryginalną trylogią lub ewentualnie w jej trakcie. Zastanawiająca jest jednak obecność słowa Project w tytule, co albo sugeruje tymczasowe dzieło lub coś mniejszego (ewentualnie wersję demonstracyjną?).

Wiemy, że firma Electronic Arts oficjalnie pracuje nad jednym tytułem z uniwersum Gwiezdnych wojen, który wciąż pozostaje niezapowiedzianą tajemnicą. Najprawdopodobniej trwają również prace nad kontynuacją Star Wars Jedi: Upadły Zakon. Jak myślicie więc, czym mogłoby być Star Wars: Project Maverick?

