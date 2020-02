Electronic Arts skasowało kolejną grę z uniwersum Gwiezdnych wojen

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak twierdzi jeden z redaktorów serwisu Kotaku (i jednocześnie jeden z najlepiej doinformowanych dziennikarzy w branży), Jason Schreier, wiosną ubiegłego roku firma Electronic Arts postanowiła anulować spin-off popularnego cyklu Star Wars: Battlefront. Produkcja byłaby trzecim tytułem serii, której ostatnia część – Star Wars: Battlefront II – zadebiutowała na rynku 17 listopada 2017 i wzbudziła naprawdę sporo kontrowersji. Skasowany projekt miał nosić nazwę kodową Viking, a jego premiera była pierwotnie planowana na jesień bieżącego roku, co z kolei zbiegłoby się wraz z premierą nowej generacji konsol. Twórcy mieliby więc na starcie nowy tytuł, tyle że, jak już zostało powiedziane, postanowili go anulować. Dlaczego? Jason Schreier oparł swoje doniesienia na rozmowach z sześcioma osobami, które są podobno dobrze zaznajomione z wewnętrznymi sprawami firmy Electronic Arts – z oczywistych powodów nie poznaliśmy jednak żadnych danych.

Prócz faktu, który już wiemy – Viking miało należeć do cyklu Star Wars: Battlefront – pojawiło się kilka informacji. Po pierwsze, gra miała posiadać elementy otwartego świata. Po drugie, na samym początku projektem zajmowało się studio EA Vancouver, aby później dołączył do niego zespół Criterion. Ostatecznie jednak współpraca miała okazać się nieszczególnie efektywna (głównie przez problemy z międzyzespołową komunikacją). Kierownictwo w końcu doszło do przykrego wniosku – Viking nie ma absolutnie żadnych szans na ujrzenie światła dziennego przed końcem 2020 roku – i postanowiło całkowicie zrezygnować z tworzenia gry. Tym samym jest to już więc trzeci skasowany przez Electronic Arts projekt osadzony w uniwersum Gwiezdnych wojen.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis