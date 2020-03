News

LM ,

Ważne doniesienia dla fanów duchowego spadkobiercy serii Castlevania, za którego opracowanie odpowiada Koji Igarashi – Bloodstained: Ritual of the Night. W najnowszej aktualizacji dotyczącej popremierowego rozwoju gry, opublikowanej na Kickstarterze, twórcy ogłosili, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom tytuł nie otrzyma trybu roguelike. Zła wiadomość dla fanów tytułu, a jeszcze gorsza dla tych, którzy zdecydowali się wesprzeć finansowo projekt, gdyż był to jeden z dodatkowych celów zbiórki. Okazuje się, że po wielu próbach ekipa złożyła broń i przyznała, że moduł roguelike nie pasuje do formuły rozgrywki, a tym bardziej do proceduralnie generowanych poziomów. W tym miejscu warto zatrzymać się na chwilę i przywołać choćby Dead Cells, w którym oba elementy współgrają znakomicie. Jednak roguelike w Bloodstained: Ritual of the Night jest już historią.



Co ważne, gracze nie pozostaną z pustymi rękami. Ekipa zapowiedziała, że zamiast trybu roguelike do gry trafi randmizer, czyli moduł, w którym przed rozpoczęciem zabawy gra wygeneruje nam losowe środowisko na podstawie ośmiu różnorodnych parametrów. Te spersonalizujemy wedle własnych preferencji. Tym samym niektóre elementy dostępne w standardowej rozgrywce mogą pojawić się w innych miejscach lub nie uświadczymy ich wcale. Bez zmian pozostaną jedynie elementy kluczowe dla finalizowania konkretnych etapów. Ciekawa alternatywa i pozostaje cieszyć się faktem, że twórcy nie zdecydowali się porzucić złożonych wcześniej obietnic całkowicie.



Bloodstained: Ritual of the Night zadebiutowało w czerwcu minionego roku na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

https://www.youtube.com/watch?v=NuYcOkulhTA

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.