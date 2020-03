News

W ostatnich tygodniach fani Hearts of Iron IV doczekali się nowego dodatku, a stosowne rozszerzenie już niebawem trafi do Stellaris. Oczywiście fanów Europa Universalis IV wciąż nie brakuje, a Paradox Interactive potwierdza, że o nich nie zapomniało. W sieci pojawił się zwiastun zapowiadający kolejny dodatek do strategii – Emperor. Ten ukaże się na PC za pośrednictwem Steam jeszcze w tym roku, ale na razie nie poznaliśmy jeszcze oficjalnej daty premiery. Ujawniono za to pierwsze konkrety.



Europa Universalis 4: Emperor zaoferuje graczom nowe sposoby dążenia do całkowitej dominacji nad światem. Cesarska władza ma źródło w katolickich wierzeniach, a dzięki rozszerzeniu wpływów Świętego Cesarstwa Rzymskiego znajdziemy nowe środki dla sprawowania kontroli nad imperium. Obok realizowania papieskich planów, będziemy aktywnie angażować się we wszelkie incydenty zagrażające monarchii w sąsiednich krajach i walczyć z protestantami. Jednocześnie skutecznie zdławimy wszelkie rewolty i zaprowadzimy w Europie święty porządek.



Paradox obiecuje nieco zmodyfikowane klasyczne mechaniki, a także szereg nowych możliwości dla prowadzenia rozgrywki. Obok tego możemy liczyć na nowe wydarzenia w świecie gry, a także ponad 20 drzewek unikalnych misji dla rozmaitych europejskich narodów.



Europa Universalis IV zadebiutowało na PC w 2013 roku. Do tej pory gra otrzymała już przeszło 30 pakietów dodatkowej zawartości.

https://www.youtube.com/watch?v=kCmCPfOCY-4

