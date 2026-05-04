Jedna z najlepszych polskich serii science fiction zmierza do kin. Kultowi bohaterowie w pierwszym zwiastunie filmu

Popularna komiksowa seria doczeka się nowego filmu na dużym ekranie.

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich serii komiksowych szykuje się do powrotu w zupełnie nowej formie. Tytus, Romek i A’Tomek doczeka się pełnometrażowej adaptacji filmowej, za którą odpowiadają twórcy znani z popularnych produkcji dla najmłodszych, takich jak Kicia Kocia oraz Pucio. Tytus, Romek i A’Tomek – pierwszy zwiastun nowego filmu animowanego na podstawie słynnej polskiej serii science fiction Za realizację projektu odpowiada studio EGoFILM oraz producentka Ewelina Gordziejuk. Twórcy zapowiadają świeże spojrzenie na dzieło Henryka Jerzego Chmielewskiego, które od dekad zajmuje szczególne miejsce w polskiej popkulturze. Reżyserią zajmie się Kristoffer Rus, uznawany za jednego z najważniejszych twórców współczesnego kina familijnego w Polsce.

Nowa wersja przygód Tytusa, Romka i A’Tomka ma nie tylko oddać charakter oryginału, ale także dostosować go do współczesnych odbiorców. Historia skupi się na tajemniczym zjawisku znikania nonsensum, niezwykłej substancji odpowiedzialnej za ludzką kreatywność i radość. Profesor T. Alent odkrywa jej źródło na archipelagu Wysp Nonsensu, jednak wkrótce zostaje porwany przez bezwzględnego Skurcza Y. Byka. Antagonista przejmuje kontrolę nad nonsensum, przekształcając je w towar i wywołując globalny kryzys wyobraźni. W tej sytuacji Tytus, Romek i A’Tomek wyruszają wannolotem na niebezpieczną misję ratunkową do świata, w którym logika miesza się z absurdem. Stawką jest nie tylko ocalenie profesora, ale także przyszłość całej ludzkości.

Projekt został już zaprezentowany w pierwszym zwiastunie. Materiał zobaczycie poniżej. Za scenariusz i reżyserię do filmu Tytus, Romek i A’Tomek odpowiada Tomasz Lew Leśniak, który przygotował również projekty postaci. Animacją zajęli się Kuba Tarkowski oraz Tomasz Lew Leśniak, natomiast efekty animowane przygotował Michał Śledziński. Niestety data premiery filmu nie jest jeszcze znana.

