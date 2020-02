News

LM ,

Po wielu miesiącach od pierwszych zapowiedzi na serwerach Steam wylądowało La Resistance, piąte rozszerzenie do Hearts of Iron IV. Zobacz premierowy zwiastun.

Paradox Interactive dowiozło na pecetowe serwery najnowsze, piąte rozszerzenie do wydanej w 2016 roku wojennej grand strategy Hearts of Iron IV. Skoncentrowane na działaniach francuskiego ruchu oporu doczekało się premierowego zwiastuna, który znajdziecie poniżej. Jednak zanim przejdziemy do konkretów, warto wspomnieć, że już teraz możecie udać się pod ten adres i w ramach darmowego tygodnia przetestować podstawową wersję Hearts of Iron IV. Akcja zakończy się 1 marca o 22:00 czasu polskiego, więc powinno wystarczyć Wam czasu, by dokopać nazistom podczas Kampanii wrześniowej.



La Resistance poza mechanikami związanymi z kontrwywiadem i partyzantką wprowadza także nowe cele narodowe dla Francji oraz znacznie bogatszą kampanię Hiszpanią. Obok tego wspomniane łamanie szyfrów, szpiedzy i kolaboracja z obcymi rządami. Jednak La Resistance nie pojawiło się na serwerach samotnie – wraz z dodatkiem Paradox wypuściło nową aktualizację, 1.9 Husky. Ta zapewni wszystkim posiadaczom podstawki nowe mechaniki i tryby dla ruchu oporu, a także nowe ustawienia początkowe dla scenariuszy. Przy okazji pojawiło się też sporo poprawek dla równowagi rozgrywki, a ze strategii zniknęły napotkane błędy. Więcej o aktualizacji dowiecie się pod tym linkiem.



Hearts of Iron IV zadebiutowało w czerwcu 2016 roku wyłącznie na PC.

https://www.youtube.com/watch?v=RYaFqkrY6YQ

