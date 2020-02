News

LM ,

Przed kilkoma dniami Paradox Interactive postanowiło zaoferować szereg nowinek dla fanów swojej grand strategy w realiach drugiej wojny światowej – Hearts of Iron IV. Zapowiedziane podczas PDXCON La Resistance trafiło na rynek, ale wydawca postanowił nie trzymać dłużej w niepewności miłośników wydanego w 2016 roku Stellaris.



Tym samym dowiedzieliśmy się, że zapowiedziany w ubiegłym roku dodatek Federations pojawi się na PC z systemem Windows, Linux i Mac dokładnie 17 marca. Przy okazji doniesień otrzymaliśmy też świeży zwiastun rozszerzenia, który znajdziecie poniżej. Rozwój konsolowych wersji Stellaris kroczy własnymi ścieżkami, więc zapewne pakiet trafi na PlayStation 4 i Xbox One z solidną obsuwą.



Federations to ósme rozbudowane rozszerzenie do kosmicznej strategii, z którego ucieszą się przede wszystkim miłośnicy zabawy ustrojem i stosunkami dyplomatycznymi w kosmosie. Jak łatwo wywnioskować po tytule, zawartość pakietu skupia się na federacjach, czyli specjalnych organizacjach zrzeszających poszczególne nacje, które ustalają wspólną politykę i zyskują dzięki temu dodatkowe korzyści.



Obok rozbudowanych opcji dyplomatycznych Paradox przygotowało nowe konstrukcje, a także specjalne modyfikatory określające początek zarządzanej przez nas nacji. Nie wiemy, czy dodatek pozwala stanąć na czele senatu, obwołać się imperatorem i zdusić rebelię, ale pewnie znajdzie się na to sposób.



Stellaris zadebiutowało w 2016 roku na PC, a w lutym minionego roku doczekało się wydania Console Edition na PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=L5urgu6C-PM&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl