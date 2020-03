News

Nie ma co ukrywać – niedawna prezentacja najnowszej produkcji Larian Studios nie przypadła do gustu wielu ortodoksyjnym fanom serii Baldur’s Gate. Pomniejszona liczba członków drużyny, kinowe dialogi, zbyt ciepła kolorystyka i w pełni turowa walka to tylko wybrane z wielu zarzutów pod adresem Baldur’s Gate 3. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że twórcy na tę długą listę zarzutów odpowiedzą i postarają się poprawić to i owo, ale na całkowitą rewizję projektu nie ma co liczyć. Na szczęście mamy alternatywy – jedną z nich jest zaplanowane również na 2021 rok Pathfinder: Wrath Of The Righteous.



Tytuł wydaje się spełnieniem oczekiwań fanów gier budowanych na Infinity Engine, co potwierdza najnowszy gameplay. Redakcja serwisu GameSpot podzieliła się z nami krótkim, zaledwie kilkuminutowym zapisem rozgrywki z wczesnej wersji cRPG-a, który prezentuje starcie z najeźdźcami wioski. Wszystko zrealizowane z wykorzystaniem aktywnej pauzy, ale pamiętajmy, że zgodnie z zapowiedziami twórców, Pathfinder: Wrath Of The Righteous otrzyma także specjalny tryb dla fanów starć rozgrywanych w turach.



Przy okazji warto wspomnieć, że odpowiedzialne za produkcję Owlcat Games wciąż liczy środki, które spływają w ostatnich dniach kampanii crowdfundingowej na Kickstarterze. Do tej pory ekipa zebrała już ponad niemal 1,5 miliona dolarów, co bije na głowę zakładane 300 tysięcy dolarów. W ten sposób fanom udało się osiągnąć kolejne dodatkowe cele, a Pathfinder: Wrath Of The Righteous otrzyma nowe rasy, archetypy, mityczne ścieżki, mechaniki i ścieżkę dźwiękową zrealizowaną z udziałem orkiestry symfonicznej. Wszystko, co niezbędne, znajdziecie na stronie zbiórki, a do jej zakończenia pozostało jeszcze 8 dni.



Pathfinder Wrath Of The Righteous ukaże się w 2021 roku na PC. Wydanie na pozostałych platformach pozostaje pod znakiem zapytania, ale możemy spodziewać się gry w dobie next-genów.

https://www.youtube.com/watch?v=50q0r2CEJbA

