Natus Vincere pokonało G2 Esports w finale CS:GO na IEM Katowice 2020

eSport

Maria Wawrzyniak ,

Kolejna edycja Intel Extreme Masters w Katowicach dobiegła końca. Jeżeli jesteście na bieżąco to na pewno wiecie, że w związku z obawami przed koronawirusem tegoroczny IEM ostatecznie odbył się bez udziału publiczności, co przyczyniło się z kolei do rekordowej oglądalności turnieju Counter-Strike: Global Offensive. Jak podaje serwis Esports Charts, wczorajszy wielki finał zawodów zainteresował ponad milion widzów – jest to najlepszy wynik w historii turniejów CS:GO nieobjętych rangą Major, czyli niesponsorowanych przez samo Valve. Jeśli zaś chodzi o sam pojedynek, w finale walczyło Natus Vincere (NaVi) oraz G2 Esports. Spotkanie było właściwie jednostronne, NaVi wygrało 3-0 i zgarnęło główną nagrodę w postaci 250 tysięcy dolarów. MVP meczu według serwisu HLTV został Oleksandr s1mple Kostyliev. Warto również wspomnieć o turnieju StarCrafta, który także odbył się w trakcie IEM 2020 – tutaj zwycięzcą został Lee Rogue Byeong Yeol i zgarnął 150 tysięcy dolarów.

