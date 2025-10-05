Zaloguj się lub Zarejestruj

Blizzard odświeża swojego kultowego RTS-a. StarCraft 2 dostał nową aktualizację

Jakub Piwoński
2025/10/05 13:30
Gra wskoczyła właśnie na level 5.0.15.

Blizzard nie zapomina o swoich klasykach. Choć aktualizacje StarCrafta II nie pojawiają się często, studio właśnie udostępniło patch 5.0.15, wprowadzający szereg zmian w balansie, poprawki błędów oraz ulepszenia jakościowe. To kolejny dowód, że nawet po latach od premiery jedna z najważniejszych gier RTS w historii wciąż żyje – i wciąż ma oddaną społeczność.

StarCraft 2 dostał nową aktualizację

Blizzard poinformował w oficjalnym komunikacie:

Z przyjemnością udostępniamy wersję 5.0.15, która wprowadza zmiany w balansie, poprawki błędów oraz ulepszenia podnoszące jakość rozgrywki. Chcemy podziękować wszystkim członkom społeczności, którzy dostarczyli nam cennych opinii podczas fazy PST

Najważniejsze zmiany w StarCraft 2 wersji 5.0.15, to:

Zergi

  • Iglica kosztuje teraz mniej surowców (150/150 zamiast 200/200), a czas jej budowy skrócono.
  • Kłębowisko mikrobów otrzymało liczne poprawki – zwiększono koszt, skrócono czas działania i przywrócono wymóg ulepszenia.
  • Tępice znów zyskują premię +5 PŻ dzięki „Pazurom dośrodkowym”.

Protosi

  • Burza psioniczna została zmodyfikowana – zwiększono promień, ale zmieniono obrażenia i zasięg.
  • Statek-matka porusza się wolniej, a jego ataki działają stabilniej.
  • Okowy zastoju mają teraz krótszy czas odnowienia (90 sekund zamiast 170).
  • W trybie nadzoru widać teraz obserwatorów, a pole widzenia zostało zwiększone.

Terranie

  • Czołg oblężniczy nie może już zostać porwany w trybie oblężniczym.
  • Wiking kosztuje mniej (125/75 zamiast 150/75).
  • Duchy zużywają teraz mniej zaopatrzenia (2 zamiast 3) i mają nowy atrybut „lekki”.
  • Skrócono czas badań ulepszeń, m.in. hiperwirników.

Poprawki błędów i ulepszenia

Lista poprawek jest wyjątkowo długa – Blizzard naprawił dziesiątki błędów związanych z jednostkami, animacjami, efektami wizualnymi i dźwiękowymi.
Wśród nich znalazły się m.in.:

  • stabilizacja animacji statku-matki,
  • poprawki cyklonów i liberatorów,
  • optymalizacja działania efektów obszarowych,
  • lepsze zachowanie jednostek podczas walki i transportu,
  • dopracowanie efektów cząsteczkowych i dźwięków broni.

StarCraft 2 – legenda, która wciąż żyje

StarCraft II, wydany w 2010 roku, to tytuł, który na trwałe zapisał się w historii gier RTS i e-sportu. Jego zbalansowana rozgrywka, trzy unikalne rasy i scena turniejowa uczyniły go jedną z najważniejszych gier strategicznych w dziejach. Każdy patch, nawet po tylu latach, pokazuje, że Blizzard nie pozwala odejść swojej gwieździe w zapomnienie. Pełna lista zmian znajduje się na stronie Blizzard.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24225313/informacje-o-aktualizacji-starcraft-ii-do-wersji-5-0-15

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 14:26

Te zmiany w balansie to opracowuje społeczność, taki patch jest średnio na 8 miesięcy. Blizzard oddelegowuję tylko pracowników do zaimplementowania tego. Bug fixy są przy okazji. 




