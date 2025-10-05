Blizzard odświeża swojego kultowego RTS-a. StarCraft 2 dostał nową aktualizację

Blizzard nie zapomina o swoich klasykach. Choć aktualizacje StarCrafta II nie pojawiają się często, studio właśnie udostępniło patch 5.0.15, wprowadzający szereg zmian w balansie, poprawki błędów oraz ulepszenia jakościowe. To kolejny dowód, że nawet po latach od premiery jedna z najważniejszych gier RTS w historii wciąż żyje – i wciąż ma oddaną społeczność.

Z przyjemnością udostępniamy wersję 5.0.15, która wprowadza zmiany w balansie, poprawki błędów oraz ulepszenia podnoszące jakość rozgrywki. Chcemy podziękować wszystkim członkom społeczności, którzy dostarczyli nam cennych opinii podczas fazy PST

Lista poprawek jest wyjątkowo długa – Blizzard naprawił dziesiątki błędów związanych z jednostkami, animacjami, efektami wizualnymi i dźwiękowymi.

Wśród nich znalazły się m.in.:

stabilizacja animacji statku-matki,

poprawki cyklonów i liberatorów,

optymalizacja działania efektów obszarowych,

lepsze zachowanie jednostek podczas walki i transportu,

dopracowanie efektów cząsteczkowych i dźwięków broni.

StarCraft 2 – legenda, która wciąż żyje

StarCraft II, wydany w 2010 roku, to tytuł, który na trwałe zapisał się w historii gier RTS i e-sportu. Jego zbalansowana rozgrywka, trzy unikalne rasy i scena turniejowa uczyniły go jedną z najważniejszych gier strategicznych w dziejach. Każdy patch, nawet po tylu latach, pokazuje, że Blizzard nie pozwala odejść swojej gwieździe w zapomnienie. Pełna lista zmian znajduje się na stronie Blizzard.