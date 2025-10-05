Blizzard odświeża swojego kultowego RTS-a. StarCraft 2 dostał nową aktualizację

Blizzard nie zapomina o swoich klasykach. Choć aktualizacje StarCrafta II nie pojawiają się często, studio właśnie udostępniło patch 5.0.15, wprowadzający szereg zmian w balansie, poprawki błędów oraz ulepszenia jakościowe. To kolejny dowód, że nawet po latach od premiery jedna z najważniejszych gier RTS w historii wciąż żyje – i wciąż ma oddaną społeczność.
StarCraft 2 dostał nową aktualizację
Blizzard poinformował w oficjalnym komunikacie:
Z przyjemnością udostępniamy wersję 5.0.15, która wprowadza zmiany w balansie, poprawki błędów oraz ulepszenia podnoszące jakość rozgrywki. Chcemy podziękować wszystkim członkom społeczności, którzy dostarczyli nam cennych opinii podczas fazy PST
Najważniejsze zmiany w StarCraft 2 wersji 5.0.15, to:
Zergi
Iglica kosztuje teraz mniej surowców (150/150 zamiast 200/200), a czas jej budowy skrócono.
Kłębowisko mikrobów otrzymało liczne poprawki – zwiększono koszt, skrócono czas działania i przywrócono wymóg ulepszenia.
Tępice znów zyskują premię +5 PŻ dzięki „Pazurom dośrodkowym”.
Protosi
Burza psioniczna została zmodyfikowana – zwiększono promień, ale zmieniono obrażenia i zasięg.
Statek-matka porusza się wolniej, a jego ataki działają stabilniej.
Okowy zastoju mają teraz krótszy czas odnowienia (90 sekund zamiast 170).
W trybie nadzoru widać teraz obserwatorów, a pole widzenia zostało zwiększone.
Terranie
Czołg oblężniczy nie może już zostać porwany w trybie oblężniczym.
Wiking kosztuje mniej (125/75 zamiast 150/75).
Duchy zużywają teraz mniej zaopatrzenia (2 zamiast 3) i mają nowy atrybut „lekki”.
Skrócono czas badań ulepszeń, m.in. hiperwirników.
Poprawki błędów i ulepszenia
Lista poprawek jest wyjątkowo długa – Blizzard naprawił dziesiątki błędów związanych z jednostkami, animacjami, efektami wizualnymi i dźwiękowymi.
Wśród nich znalazły się m.in.:
stabilizacja animacji statku-matki,
poprawki cyklonów i liberatorów,
optymalizacja działania efektów obszarowych,
lepsze zachowanie jednostek podczas walki i transportu,
dopracowanie efektów cząsteczkowych i dźwięków broni.
StarCraft 2 – legenda, która wciąż żyje
StarCraft II, wydany w 2010 roku, to tytuł, który na trwałe zapisał się w historii gier RTS i e-sportu. Jego zbalansowana rozgrywka, trzy unikalne rasy i scena turniejowa uczyniły go jedną z najważniejszych gier strategicznych w dziejach. Każdy patch, nawet po tylu latach, pokazuje, że Blizzard nie pozwala odejść swojej gwieździe w zapomnienie. Pełna lista zmian znajduje się na stronie Blizzard.