News

LM ,

Ważna wiadomość dla wszystkich, którzy wybierają się na rozpoczynające się jutro targi IEM Katowice 2020. Wygląda na to, że te zostały postawione pod znakiem zapytania i wiele wskazuje, że mogą zostać odwołane z uwagi na rosnące zagrożenie epidemią koronawirusa. Istnieje także prawdopodobieństwo, że związany z imprezą turniej e-sportowy odbędzie się, ale bez udziału publiczności.



W chwili pisania wiadomości wiemy jedynie, że trwają analizy sanitarno-epidemiologiczne i jeśli inspektor złoży wniosek o odwołanie imprezy, to wojewoda śląski może odwołać IEM Katowice 2020. Pewne jest, że decyzja zostanie podjęta jeszcze dzisiaj, a jeśli pojawią się jakieś nowości w tej sprawie, to z pewnością się o tym dowiecie.



W zaplanowanej na jutro imprezie z pewnością nie wezmą udziału dwie drużyny – duńskie Astralis i chińskie ViCi Gaming. Na IEM Katowice 2020 nie pojawi się także sponsor tytularny wydarzenia, firma Intel. Wniosek o odwołanie imprezy złożono dzisiaj w Senacie RP, a biorąc pod uwagę, jak wysoka jest stawka, to losy imprezy nie są pewne.



Poniżej zapis z najnowszego posiedzenia Senatu poświęconego zagrożeniom epidemiologicznym w kraju.

https://www.youtube.com/watch?v=qVF7fFFk2ag

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl