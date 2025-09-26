Diablo 4 z zaskakującą współpracą. Do gry zmierzają elementy science fiction

Fani światów Blizzarda będą zadowoleni.

Niedawno wystartował 10. sezon w Diablo 4, który przyniósł masę nowości, a teraz Blizzard potwierdził, że najnowsza kolaboracja w grze odbędzie się z jedną z jego własnych kultowych marek. Gracze mogą już szykować się na wydarzenie Diablo 4 x StarCraft, które potrwa od 26 września do 10 października i wprowadzi do Sanktuarium szereg nowych przedmiotów kosmetycznych, darmowych przedmiotów i nagród w Twitch Drops. Diablo 4 – Blizzard zapowiedział kolaborację ze StarCraftem 2 Dziesiąty sezon Diablo 4 wystartował wraz z szeregiem kluczowych zmian w rozgrywce, w tym wprowadzeniem Chaos Armor, Chaos Rifts i Chaos Perks. Największym zainteresowaniem cieszy się jednak zapowiadana kolaboracja, która w końcu została ujawniona i tym razem padło na serię StarCraft.

W sklepie gry pojawi się zestaw unikalnych skinów inspirowanych bohaterami uniwersum StarCrafta. Barbarzyńcy otrzymają pancerz inspirowany Jimem Raynorem, druidzi wcielą się w zainfekowanego Tychusa, nekromanci przywdzieją szaty Zagary, łotrzycy sięgną po zestaw Zeratula, czarodzieje zostaną wzorowani na Tassadarze, a Spirytysta zyska wygląd samej Kerrigan. Wśród atrakcji znalazły się również towarzysz Hydralisk o imieniu Sterling, wierzchowiec Zergling, a także liczne trofea i ozdoby dla koni, w tym Relikt Zerusa oraz Artefakt Roju. Nie wszystkie nowości wymagają wydania pieniędzy. Od 26 do 28 września codziennie w sklepie będą pojawiać się darmowe zestawy składające się z emblematu oraz transmogów broni. Pierwszego dnia gracze odbiorą emblemat Starożytny Otchłani i buławę Ramię Czyściciela, drugiego dnia Naprzód ku Dominium i drzewcową broń Żar Char, a trzeciego dnia Tętniący Szczep oraz kuszę Pasożytniczy Przeszywacz. Wszystkie darmowe nagrody będzie można odebrać aż do zakończenia wydarzenia.

Blizzard przygotował również specjalną kampanię Twitch Drops. Wystarczy oglądać transmisje z Diablo 4, aby zdobyć dodatkowe emblematy inspirowane frakcjami StarCrafta. Po sześciu godzinach oglądania będzie można otrzymać symbole Terran, Protossów i Zergów, które następnie wykorzystamy w grze. Chcieliśmy połączyć dwie nasze kultowe marki w sposób, który spodoba się zarówno fanom Diablo, jak i miłośnikom StarCrafta. To okazja, aby uczcić bogatą historię obu serii i zaoferować społeczności coś naprawdę wyjątkowego – przekazał Blizzard. Niektórzy gracze spodziewali się, że po współpracy z mangą Berserk w ósmym sezonie kolejną kolaboracją będzie marka spoza Blizzarda. Tym razem jednak studio postawiło na własne uniwersum. Rozumiemy oczekiwania społeczności wobec przyszłych crossoverów. Sezon 10 to jednak celebracja naszych własnych gier i postaci, które na trwałe zapisały się w historii Blizzarda – podkreślili twórcy.

