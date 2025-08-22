Startuje cykl eventów Gaming Kings Tournaments 2.0. Gdańsk pierwszym przystankiem ogólnopolskiej trasy

Przygotujcie się na intensywne rozgrywki, testowanie najnowszego sprzętu i spotkania z gwiazdami e-sportu w ramach E-Sport Gaming Kings Tournaments 2.0.
Nadchodzące wydarzenie Gaming Kings, stanowiące prawdziwe święto polskiego gamingu, rozpoczyna swój ogólnopolski cykl eventów już jutro, 23 sierpnia, w CH Forum Gdańsk. To wyjątkowa okazja dla graczy i fanów e-sportu z całej Polski, by zanurzyć się w świat intensywnej rywalizacji, najnowszych technologii oraz atrakcyjnych nagród. Wydarzenie objęte jest patronatem medialnym gram.pl.
E-Sport Gaming Kings Tournaments 2.0 rusza 23 sierpnia
W sercu wydarzenia znajdą się dwa główne turnieje. Gracze staną do walki o tytuł mistrza w Counter-Strike 2 w ramach szesnastu turniejów eliminacyjnych. Entuzjaści piłki nożnej zmierzą się również w piętnastu turniejach FC 25 na konsolach PlayStation 5, z udziałem około pięćdziesięciu uczestników w każdej lokalizacji. Na najlepszych czekają cenne nagrody pieniężne oraz wysokiej klasy sprzęt gamingowy, z pulą nagród w turniejach eliminacyjnych Counter-Strike 2 wynoszącą 28 800 złotych.
Jednym z elementów wydarzenia jest Strefa PC, wyposażona w dziesięć stanowisk z komputerami stacjonarnymi najnowszej generacji. Głównym sponsorem tej strefy oraz fundatorem nagród jest firma Hator. Ten innowacyjny producent peryferii gamingowych koncentruje się na dostarczaniu doskonałych produktów, a jego misją jest wspieranie młodych graczy w drodze do osiągnięcia statusu gwiazd e-sportu.
Wsparcie technologiczne zapewniają również inni renomowani partnerzy:
ACTINA – znana z wysokiej klasy sprzętu dedykowanego do e-sportu.
Oprócz intensywnych zmagań, na uczestników czekają spotkania z popularnymi influencerami i gamerami, takimi jak Jakub Kubiak (KUBIK), Michał Müller (MICHU), Paweł Pawełczak (SAJU), Kinga Kujawska czy Maciej Żuchowski (MORGEN).
Dostępne będą również: Strefa Konsol z PlayStation 5, Strefa Retro przenoszącą w lata 80. i 90., Strefa VR z goglami wirtualnej rzeczywistości, Strefa Kibica do śledzenia rozgrywek na dużym ekranie oraz Strefa Relaksu z Orange.
Daty i miejsca najbliższych turniejów eliminacyjnych:
Gaming Kings to nie tylko turniej, ale przede wszystkim doskonała okazja do spotkania z innymi pasjonatami gier, wymiany doświadczeń i przetestowania najnowszych rozwiązań technologicznych. Harmonogram kolejnych turniejów eliminacyjnych obejmuje liczne miasta, a szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej www.gamingkings.pl.
