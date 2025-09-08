Gran Turismo 7 rozdaje darmowe auta i 2 miliony kredytów w kampanii World Series o ile dobrze typujecie

Gran Turismo World Series 2025 przenosi się do Berlina, a gracze Gran Turismo 7 mogą liczyć na wyjątkowe nagrody w grze.

Gran Turismo World Series to oficjalne, globalne mistrzostwa esportowe rozgrywane w Gran Turismo 7 (wcześniej w Gran Turismo Sport), organizowane przez Polyphony Digital i wspierane przez FIA (Międzynarodową Federację Samochodową). To najważniejsze zawody w świecie Gran Turismo, coś w rodzaju mistrzostw świata tej serii. Z okazji kolejnej edycji, na graczy czeka wiele fajnych nagród. Startuje Gran Turismo World Series 2025 W ramach kampanii Viewers’ Gift każdy gracz, który obejrzy transmisje wyścigów Nations Cup i Manufacturers Cup (między 20 września, a 6 października) Z POZIOMU GRY, otrzyma specjalne nagrody takie jak samochód Gr.3 (dokładnie ten, którym zwycięży drużyna w Berlinie) oraz Porsche 962 C w barwach wygranej ekipy. Samochody trafią do garażu 7 października w formie biletu z nagrodą. Można je zatrzymać lub sprzedać w salonie samochodów używanych za kredyty.

Jeszcze przed rozdaniem aut dostępna jest akcja Predict the Winner. Z poziomu ekranu głównego można typować zwycięzców obu wyścigów (Nations i Manufacturers Cup). Za każdy poprawny typ przewidziano 1 mln kredytów. Nagrody zostaną rozdane 22 września, pod warunkiem, że gracz trafnie wytypuje triumfatorów z Berlina.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, druga runda serii odbędzie się w Uber Eats Music Hall w Berlinie. Bilety dla publiczności kosztują 30 euro za dzień (obejmujący dwa wyścigi), choć wersja premium z miejscami przy scenie jest już wyprzedana. Na miejscu będzie można zobaczyć także koncepcyjny model Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, czyli elektryczny samochód o mocy 800 KM, 800 Nm momentu obrotowego i prędkości maksymalnej 320 km/h. Pełnowymiarowy egzemplarz zostanie zaprezentowany podczas imprezy, a samochód ma trafić do Gran Turismo 7 jesienią, prawdopodobnie wraz z jedną z nadchodzących aktualizacji. Gran Turismo World Series traktowane jest jak profesjonalne zawody motorsportowe w świecie esportu. Transmisje są realizowane na żywo wraz z komentarzem, a najlepsi zawodnicy często zostają ambasadorami marek motoryzacyjnych, a nawet testują prawdziwe auta na torach. Gran Turismo World Series to połączenie esportu, motoryzacji i widowiska sportowego, coś co ma zbliżać świat gier wyścigowych do realnego motorsportu i od kilku lat z powodzeniem działa w tym obszarze.