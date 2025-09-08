Zaloguj się lub Zarejestruj

Gran Turismo 7 rozdaje darmowe auta i 2 miliony kredytów w kampanii World Series o ile dobrze typujecie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/08 15:20
0
0

Gran Turismo World Series 2025 przenosi się do Berlina, a gracze Gran Turismo 7 mogą liczyć na wyjątkowe nagrody w grze.

Gran Turismo World Series to oficjalne, globalne mistrzostwa esportowe rozgrywane w Gran Turismo 7 (wcześniej w Gran Turismo Sport), organizowane przez Polyphony Digital i wspierane przez FIA (Międzynarodową Federację Samochodową). To najważniejsze zawody w świecie Gran Turismo, coś w rodzaju mistrzostw świata tej serii. Z okazji kolejnej edycji, na graczy czeka wiele fajnych nagród.

Gran Turismo 7
Gran Turismo 7

Startuje Gran Turismo World Series 2025

W ramach kampanii Viewers’ Gift każdy gracz, który obejrzy transmisje wyścigów Nations Cup i Manufacturers Cup (między 20 września, a 6 października) Z POZIOMU GRY, otrzyma specjalne nagrody takie jak samochód Gr.3 (dokładnie ten, którym zwycięży drużyna w Berlinie) oraz Porsche 962 C w barwach wygranej ekipy. Samochody trafią do garażu 7 października w formie biletu z nagrodą. Można je zatrzymać lub sprzedać w salonie samochodów używanych za kredyty.

Jeszcze przed rozdaniem aut dostępna jest akcja Predict the Winner. Z poziomu ekranu głównego można typować zwycięzców obu wyścigów (Nations i Manufacturers Cup). Za każdy poprawny typ przewidziano 1 mln kredytów. Nagrody zostaną rozdane 22 września, pod warunkiem, że gracz trafnie wytypuje triumfatorów z Berlina.

Startuje Gran Turismo World Series 2025, Gran Turismo 7 rozdaje darmowe auta i 2 miliony kredytów w kampanii World Series o ile dobrze typujecie

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, druga runda serii odbędzie się w Uber Eats Music Hall w Berlinie. Bilety dla publiczności kosztują 30 euro za dzień (obejmujący dwa wyścigi), choć wersja premium z miejscami przy scenie jest już wyprzedana. Na miejscu będzie można zobaczyć także koncepcyjny model Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, czyli elektryczny samochód o mocy 800 KM, 800 Nm momentu obrotowego i prędkości maksymalnej 320 km/h. Pełnowymiarowy egzemplarz zostanie zaprezentowany podczas imprezy, a samochód ma trafić do Gran Turismo 7 jesienią, prawdopodobnie wraz z jedną z nadchodzących aktualizacji.

Gran Turismo World Series traktowane jest jak profesjonalne zawody motorsportowe w świecie esportu. Transmisje są realizowane na żywo wraz z komentarzem, a najlepsi zawodnicy często zostają ambasadorami marek motoryzacyjnych, a nawet testują prawdziwe auta na torach. Gran Turismo World Series to połączenie esportu, motoryzacji i widowiska sportowego, coś co ma zbliżać świat gier wyścigowych do realnego motorsportu i od kilku lat z powodzeniem działa w tym obszarze.

Źródło:https://traxion.gg/gran-turismo-7-offers-free-cars-and-2-million-credits-in-world-series-campaign

Tagi:

News
wyścigi
symulator
esport
samochody
turniej
Gran Turismo
Gran Turismo 7
mistrzostwa świata
mistrzostwa
nagrody
Symulatory
esportowcy
symulacja
Wyścigowe
Simracing
Motorsport
symulator samochodowy
samochodówki
simcade
wyścigi samochodowe
Gran Turismo World Series
Gran Turismo World Series 2025
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112