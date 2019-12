Bethesda przedstawia pierwsze dwie postacie niezależne, które pojawią się w Fallout 76

News

Maria Wawrzyniak ,

Już niedługo do gry Fallout 76 zawita wielka aktualizacja o tytule Wastelanders, która doda do produkcji między innymi funkcjonalne postacie niezależne.

Krypta od środka to seria cotygodniowych wpisów na oficjalnym blogu gry Fallout 76 od firmy Bethesda, w których deweloperzy podsumowują dany tydzień oraz zbierają wszelkie informacje dotyczące swojej produkcji. Pod koniec listopada dostaliśmy nowe zdjęcia z nadchodzącej aktualizacji o nazwie Wastelanders, która wprowadzi do produkcji sporo nowości – w tym wyczekiwane postacie niezależne. Kilka dni temu z kolei poznaliśmy pierwszą dwójkę: Księżną i Morta.

Niezależnie od tego, czy gracie nowym mieszkańcem, po raz pierwszy wychodzącym z pieleszy Krypty 76, czy doświadczonym odkrywcą pustkowia, warto zatrzymać się przy krypcie i poznać Lacey i Iselę. Ta dwójka wścibskich osadniczek szuka odpowiedzi na pytania, które przywiodły je w Appalachy, a które mogą pomóc nowym graczom podczas ich wyprawy. W zamian za twoje odpowiedzi, chętnie poprowadzą cię ku Wayward. Od czasu, gdy ludzie zaczęli wracać, pustkowie się zmieniło. Badając je, odkryjecie wiele miejsc, które są teraz zamieszkałe i rozbudowane – kolejni powracający szukają bowiem nowego życia w Appalachach. Jednym z takich obozowisk jest Wayward, dopiero co otwarta knajpa, leżąca niedaleko C.A.M.P. nadzorczyni w lesie. Wewnątrz tego nowego, instancjonowanego miejsca, spotkacie Księżną i Morta.

Księżna jest właścicielką oraz szefową wspomnianego Wayward, które zbudowała i otworzyła w Appalachach. Jej celem było przede wszystkim stworzenie miejsca, które zachęcałoby wędrownych atmosferą oraz pysznymi napojami. To właśnie w Wayward możecie naładować swoje akumulatory – oczywiście, za odpowiednią opłatą. Problem w tym, że ostatnimi czasy pojawia się tutaj coraz więcej podejrzanych typów, z których niektórzy ograniczają się jedynie do zadawania bardzo dziwnych i jeszcze bardziej szczegółowych pytań, zaś inni zachowują się agresywnie. Choć z pomocą Morta Księżna daje sobie radę, z wielką chęcią przyjmie dodatkową parę rąk do pomocy, aby dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, kim naprawdę są ci tajemniczy bywalcy i o co im właściwie chodzi.

Mort jest z kolei stałym (i, jak podkreślają sami twórcy, najwierniejszym) gościem Wayward, gdzie spędza mnóstwo czasu, płacąc przy tym dość wysokie rachunki i pomagając Księżnej, jak tylko może. Z natury jest równocześnie odkrywcą i ciągnie go do nowych, nieznanych terenów – przemierzył już ogromne połacie lasu, orientując się, na jakiej zasadzie działają C.A.M.P. Jeżeli więc potrzebujesz informacji dotyczących okolicy lub chcesz przypomnieć sobie o najważniejszych funkcjach C.A.M.P, Mort z pewnością okaże się pomocny.

Twórcy zaznaczają jednak, że Księżna i Mort to tylko dwójka z wielu postaci, które spotkacie podczas swoich wypraw po premierze Wastelanders. Aktualizacja ma bowiem na celu nie tylko dodanie NPC-ów oraz rozwój fabuły, jak również ożywienie Appalachów, aby wypełniły się ludźmi wracającymi na te tereny. Czy tak rzeczywiście będzie? Cóż, przekonamy się w przyszłym roku. Przypomnijmy, że Fallout 76 zadebiutował 14 listopada 2018 roku na komputerach osobistych, PlayStation 4 oraz Xbox One.

