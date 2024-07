Path of Exile 2 wkrótce z beta testami. Twórcy zapraszają graczy do rejestracji

W zeszłym miesiącu twórcy Path of Exile 2 zaprezentowali kolejną klasę postaci. Teraz przyszedł natomiast czas na kolejną wiadomość, która powinna zainteresować graczy czekających na nadchodzącą produkcję studia Grinding Gear Games. Zgodnie z przekazanymi informacjami wkrótce ruszą pierwsze zamknięte beta testy wspomnianego tytułu.

Ruszyły zapisy do beta testów Path of Exile 2

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X poinformowano, że gracze mogą już zgłaszać swoją chęć udziału w nadchodzących testach Path of Exile 2. Zainteresowani muszą jedynie udać się na oficjalną stronę gry i wypełnić formularz. Grinding Gear Games podkreśla, że w ten sposób użytkownicy zapisują się zarówno do najbliższych, jak i kolejnych testów gry.