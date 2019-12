Gracze Fallout 76 postanowili sami rozwiązać problem związany z brakiem NPC-ów

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeżeli brakowało Wam Fallouta 76, to mamy dla Was nową aferę, która dotyczy skryptów pozwalających tworzyć legendarne przedmioty i spawnować NPC.

Afer dotyczących gry Fallout 76 nie brakuje. Ostatnio pisaliśmy o błędzie, przez który po przeładowaniu broni pancerze graczy ulegały zniszczeniu. Wcześniej mówiliśmy o bardzo dziwnym zjawisku, które dotyczyło podzielenia społeczności na dwa obozy (nierówne w liczbach, ale jednak), z czego jeden składał się z graczy posiadających nieszczęsną subskrypcję Fallout 1st, zaś do drugiego należą osoby, które zdecydowały się nie wydawać na grę ani grosza więcej. Dzisiaj z kolei mamy dla Was nowy przykład – gracze postanowili samodzielnie rozwiązać problem dotyczący braku postaci niezależnych w Fallout 76 i wykorzystali swoje umiejętności hakowania do tego, aby spawnować ludzkich NPC-ów oraz inne elementy z Fallout 4.

Tego typu zagrania bardzo często kończą się banem, jednakże między 12 i 16 grudnia Bethesda zorganizowała darmowy weekend w Fallout 76, więc gracze postanowili stworzyć sobie dodatkowe konta, których nie będzie żal stracić. Później wielu udało się przywołać w grze postacie niezależne – pojawił się między innymi Preston Garvey pochodzący ze wspomnianego wcześniej Fallouta 4. Zhakowane postacie niezależne zachowywały się wyjątkowo sprawnie – niektóre nagrania opublikowane w sieci pokazują, jak postacie poruszają się po obozowisku, a nawet atakują innych i korzystają z odsłon, aby uniknąć pocisków. Ba, dało się nawet zamienić ich w swoich kompanów, którzy podążają za graczem i walczą u jego boku.

Bethesda zareagowała oczywiście na sytuację i szybko wyłączyła serwery gry. Aktywowała je dopiero po aktualizacji blokującej większość skryptów, przy czym usunięto również przedmioty, które gracze zdobyli za pomocą cheatów. Cóż. Pozostaje więc czekać, aż deweloperzy oficjalnie wprowadzą NPC-ów do gry (bo mają to w planach), aczkolwiek pewnie to się nie stanie w najbliższej przyszłości. Przypomnijmy więc na koniec, że Fallout 76 zadebiutował 14 listopada 2018 roku na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One.

