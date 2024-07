Dragon Age: The Veilguard mogło być grą multiplayer, ale BioWare zmieniło plany

Kanadyjskie studio postanowiło „wrócić do korzeni”.

Jeszcze w 2021 roku Jason Schreier informował, że nowa odsłona serii Dragon Age miała pierwotnie być grą-usługą, ale porażka Anthem i sukces Star Wars Jedi: Upadły Zakon zachęciły BioWare do zmiany planów. Do całej sytuacji postanowił wrócić tymczasem Gary McKay, czyli główny menedżer kanadyjskiego studia. Deweloper przyznał, że zespół odpowiedzialny za Dragon Age: The Veilguard „w pewnym momencie” rozważał stworzenie gry multiplayer.

Twórcy Dragon Age: The Veilguard „w pewnym momencie” myśleli nad trybem multiplayer

McKay podzielił się powyższą informacją w rozmowie z redakcją Game Informer. Główny menedżer BioWare potwierdził, że swego czasu zespół „bardzo mocno przyglądał się” trybowi wieloosobowemu. Ostatecznie jednak zdecydowano się na powrót do korzeni i stworzenie produkcji tylko dla jednego gracza.