Wygląda na to, że po ponad roku zmagań ze społecznością skupioną wokół gry Fallout 76 Bethesda zamierza dowieźć to, co z dawna obiecała. Na oficjalnych kanale firmy opublikowano zwiastun pierwszego rozbudowanego i zarazem darmowego rozszerzenia do rzeczonej produkcji – Wastelanders. Zgodnie z ujawnionymi informacjami dodatek zadebiutuje równocześnie na wszystkich dedykowanych platformach sprzętowych już 7 kwietnia, ale to nie wszystko, bo tego samego dnia do ich listy zostanie dopisana również platforma Steam. Ma to szczególne znaczenie, z uwagi na fakt, iż mimo próśb graczy gra Fallout 76 na PC była dostępna wyłącznie poprzez Bethesda.net.

Zawartość dodatku Wastelanders stanowi odpowiedź na większość prób fanów, które zalewały rozmaite kanały marki od kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. W dniu debiutu tytuł otrzyma zupełnie przeprojektowaną główną oś fabularną, a obok niej pojawią się także dodatkowe misje. Wszystko to doprawione pojawieniem się wielu rozmaitych postaci niezależnych, które charakterystycznie dla świata Fallout podzielą się na poszczególne frakcje, by walczyć o wpływy w postapokaliptycznym świecie. Wraz z nimi w Fallout otrzyma nowy system reputacji, który uwarunkuje nasze relacje z nowymi grupami. Bethesda zapowiada też nowe wyposażenie, przeciwników, szereg wyzwań i dodatkowych lokacji.



Oczywiście całość zapowiada się nieźle, ale nie będziemy posądzać Was o skrajny optymizm wobec omawianych tu rewelacji. W kontekście Fallout 76 miarą sukcesu może być jedynie cisza, która nastąpi po debiucie dodatku, gdyż jak dotąd niemal każda ingerencja w grę wywoływała burzę w sieci. Trzymamy kciuki.



Fallout 76 zadebiutował na PC, PlayStation 4 i Xbox One w listopadzie 2018 roku. Niebawem gra doczeka się wreszcie wydania na Steam.

