Infinity Ward zorientowało się, że dodane niedawno Giant Infection nie działa tak, jakby sobie tego życzyli. Nowy tryb Modern Warfare został tymczasowo wyłączony, gdyż deweloperzy pracują nad sprowadzeniem go do parteru.

Wygląda na to, że studio Infinity Ward postanowiło zrewidować część nowinek wprowadzonych w niedawnej aktualizacji gry Call of Duty: Modern Warfare. Okazało się, że moduł Giant Infection, który pojawił się we wtorkowej paczce nowinek, pozwala graczom zdobywać o wiele za dużo punktów doświadczenia, niż było intencją twórców. Niedopatrzenie może prowadzić do zbyt szybkiego uporania się z kolejnymi poziomami przepustki 2. sezonu nowego CoD-a, a tego twórcy nie chcieli. Tym samym, do odwołania Giant Infection zostało wyłączone z użytku, a ekipa pracuje nad poprawkami, które zrównoważą zdobywane doświadczenie. Oczywiście wszystko, co udało Wam się do tej pory zdobyć, jest Wasze.

Korzystając z okazji, warto po cichu wspomnieć, że użytkownicy Twittera znaleźli w grze grafikę, która może sugerować, że ujawniony za pośrednictwem przecieku tryb Warzone pojawi się w grze dokładnie 3 marca. O tym jednak lepiej nie mówić zbyt, gdyż przedwczesne doniesienia związane z nadejściem trybu battle royale mocno poruszyły włodarzy Activision. Firma liczyła, że sama przekaże ważną nowinę i teraz szuka winnych. Gdy tylko pojawią się oficjalne doniesienia, to z pewnością się o tym dowiecie.



Call of Duty: Modern Warfare dostępne jest od października ubiegłego roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł okazał się sukcesem, ale i tak Activision wyda w tym roku kolejną odsłonę.

