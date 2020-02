News

Wygląda na to, że nawet spektakularny sukces wydanego niedawno na rynku Call of Duty: Modern Warfare nie powstrzyma Activision przed dowiezieniem na rynek kolejnej odsłony jeszcze w tym roku. Podczas najnowszego spotkania z inwestorami kierownictwo spółki ujawniło, że w ostatnim kwartale bieżącego roku na rynek trafi nowe Call of Duty. Nie dowiedzieliśmy się, które z odpowiedzialnych za rozwój marki studiów nad nim pracuje, ale raczej na wstępie możemy wykluczyć zaangażowaną we wsparcie dla Modern Warfare ekipę z Infinity Ward. Włodarze Activision ujawnili za to, że pierwsze wewnętrzne testy okazały się bardzo satysfakcjonującym doświadczeniem dla uczestników, ale Call of Duty 2020 i tak raczej nie powtórzy sukcesu ubiegłorocznej odsłony. Warto przywołać tu niedawne pogłoski, jakoby kolejną odsłoną cyklu było następne Black Ops.

Klasyczne marki Activision powrócą. Z garścią innowacji

Korzystając z okazji prezes Activision, Bobby Kotick, ujawnił, że sukcesy komercyjne remasterów takich marek jak Crash czy Sypro skłaniają firmę do pracy nad kolejnymi powrotami znanych bohaterów. Nie wskazał tu żadnych konkretnych gier, ale zapowiedział za to, że nie powinniśmy oczekiwać jedynie czystych remasterów – firma ma masę pomysłów na wprowadzenie zupełnie nowych rozwiązań do klasycznych gier i ich rozbudowę. Po udany odświeżeniu wspomnianych już klasyków możemy obdarzyć Activision pewnym kredytem zaufania, ale szczerze mówiąc, te innowacje w klasycznych markach brzmią… niepokojąco.

Wracając do sprawozdania finansowego Activision, to dzięki niemu dowiedzieliśmy się, że serwery Activision odnotowały 128 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie, podczas gdy serwery Blizzarda mogą poszczycić się liczbą 32 UU w skali miesiąca. Obok tego wydane w minionym roku na urządzeniach mobilnych Call of Duty: Mobile zostało pobrane już ponad 150 milionów razy. Jednocześnie liczba abonentów World of Warcraft z końcem 2019 roku była dwukrotnie większa niż przed premierą World of Warcraft Classic. Na koniec główny bohater ubiegłego roku – Call of Duty: Modern Warfare, którego konsolowa sprzedaż pobiła wszystkie inne światowe marki w ciągu ostatnich 11 lat.

