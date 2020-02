News

Microsoft postanowił, bez większej celebracji udostępnić na serwerach pecetowego Micecrafta wydany oryginalnie przed 6 laty pakiet Mass Effect Mash-up. Paczka dodatków inspirowanych przygodami komandora Sheparda pojawiła się w grze, a wraz z nią 36 skórek dla bohaterów, wybrane utwory ze ścieżki dźwiękowej Mass Effect 3, a także inspirowane grą menu. Miły dodatek dla fanów gier BioWare’u, którzy lubią okupować serwery sandboksowej gry Mojanga, ale zdecydowanie spóźniony. Przypomnijmy, że ten pojawił się jeszcze w 2014 roku dla Minecrafta na konsolach Xbox 360. Czyżby Microsoft wyczuwał nadchodzący popyt?



Oczywiście przy okazji pecetowej premiery pakietu nie pojawiły się żadne informacje, które mogłyby wytłumaczyć taki stan rzeczy. Mass Effect Mash-up pojawiło się na PC i tyle. Jednak wystarczy wspomnieć niedawne sprawozdanie finansowe Electronic Arts, na którym wspomniano o nadchodzących remasterach starszych gier, by na debiut DLC spojrzeć już w zupełnie nowym świetle. W końcu nie jest żadną tajemnicą, iż fani od lat proszą EA o remaster trylogii Mass Effect na nowe konsole. Czy pecetowe Mass Effect Mash-up zwiastuje spełnienie marzeń fanów? Tego nie wiemy. Wiemy za to, że BioWare już pracuje nad kolejną odsłoną cyklu, ale ta jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju.



Pozostaje trzymać kciuki, a jeśli chcielibyście połączyć sympatię do serii Mass Effect ze spędzaniem czasu na serwerach pecetowego Minecrafta, to pojawiła się ku temu sposobność. Kolejne odsłony trylogii Mass Effect debiutowały kolejno w 2007, 2010 i 202 roku. W 2017 roku na rynek trafiło Mass Effect Andromeda, ale zdecydowanie nie powtórzyło sukcesów trylogii Sheparda.

https://www.youtube.com/watch?v=2rQz2IPOh9s

