Jeśli konsola PlayStation 4 daje Wam do zrozumienia, że najlepsze czasy ma dawno za sobą, to możecie w prosty sposób zapewnić jej drugą młodość lub też lekko przyspieszyć jej działanie. Szczegóły w środku.

Jeśli należycie do grona szczęśliwych posiadaczy dowolnego z wariantów konsoli PlayStation 4 i zdążyliście zauważyć, że po dziesiątkach zainstalowanych gier czy aktualizacji producenta sprzęt działa znacznie wolniej niż w pierwszych dniach, to jest na to sposób. Użytkownik serwisu YouTube znany jako John Glasscock opublikował w sieci poradnik, w którym pokazuje jak szybko przeprowadzić proces defragmentacji bazy danych konsoli PS4. Proces ten pozwoli odczuwalnie przyspieszyć działanie sprzętu i nieco poprawić wydajność podczas poruszania się po wbudowanym w konsole systemie operacyjnym. Oczywiście na skok wydajności mogą mieć wpływ również takie czynniki jak zakurzenie wnętrza konsoli czy wyeksploatowanie podzespołów, ale… nie zaszkodzi spróbować.

Jak poprawić wydajność PlayStation 4?

Wyłącz konsolę PlayStation 4. Naciśnij i przytrzymaj guzik odpowiedzialny za uruchomienie sprzętu na obudowie PS4. Poczekaj, aż usłyszysz drugi dźwięk, a wtedy na ekranie telewizora powinieneś zobaczyć menu Safe Mode konsoli. Podłącz przez USB kontroler DualShock do konsoli i naciśnij na nim guzik włączający konsolę. Z menu Safe Mode wybierz opcję Rebuild Database. W zależności od wydajności dysku proces może potrwać od kilku minut do kilku godzin. Po jego zakończeniu sprzęt zrestartuje się automatycznie, a zdefragmentowane PS4 powinno działać odczuwalnie szybciej.

Proces w żaden sposób nie ingeruje w zapisane na dysku konsoli dane jak zapisy rozgrywki czy zainstalowane gry i dodatki. Jest kompatybilny zarówno ze zwykłym PlayStation 4, jak i wariantami PlayStation 4 Slim oraz PlayStation Pro.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że możecie już od dawna znać tę sztuczkę i regularnie z niej korzystać. Jednak wystarczy wspomnieć, że jeszcze w minionym roku wielu użytkowników PS4 było zaskoczonych, że można podglądać szczegóły ukrytych trofeów w Sieci PSN, więc dobrych rad nigdy za wiele.

Jeśli znacie jakieś inne sposoby na poprawę działania konsoli, to koniecznie dajcie o nich znać w komentarzach.



Tymczasem przypominamy, że na serwerach PlayStation 4 wciąż rozpoczęło się niedawno specjalne wydarzenie dla graczy – PlayStation Celebration. Więcej szczegółów znajdziecie pod tym adresem.



Konsole PlayStation 5 zadebiutują jeszcze w tym roku.

