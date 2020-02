News

LM ,

Sony ogłosiło rychłe rozpoczęcie specjalnego wydarzenia dla graczy, które dotyczy wszystkich użytkowników konsol PlayStation 4 - PlayStation Celebration. Akcja rozpocznie się już 24 lutego, a każdy, kto zgłosi chęć udziału, może liczyć na specjalne nagrody. Wystarczy zarejestrować się pod tym adresem, a po 24 lutego bawić się samemu lub wspólnie ze znajomymi na serwerach konsoli. W trzech turach wyzwań społecznościowych możecie zgarnąć kolejno – statyczny motyw konsoli, awatary PSN i dynamiczny motyw konsoli.

PlayStation Celebration na PlayStation 4

Jak to działa? Do wygrania standardowej paczki nagród wystarczy grać w gry – do wyzwania liczy się wyłącznie pełna godzina spędzona w tytule, a co równie ważne, należy także zgarniać trofea. Te z gier wieloosobowych liczą się podwójnie. Sony nie będzie sprawdzać pojedynczych osiągnięć a ogólny wynik społeczności i na tej podstawie rozda nagrody. Wszystko odbędzie się we wspomnianych 3 turach, a pierwsza startuje już 24 lutego.

Co ważne, każdy uczestnik PlayStation Celebration może liczyć też na dodatkowe nagrody:

Prawdziwe platynowe trofeum z wygrawerowany identyfikatorem PSN;

Kupon PlayStation Store o wartości 380 zł;

Kupony na wybrane gry z PlayStation 4.

Na specjalny zestaw nagród mogą liczyć wszyscy, którzy 17 marca o godzinie 12:00 czasu polskiego odpowiedzą na specjalne pytanie sprawdzające. Warto mieć na uwadze, że dla ich przyznania odbędzie się losowanie wśród zakwalifikowanych graczy, ale nie wiemy, ile takich pakietów uszykowało Sony.



To co, widzimy się na serwerach podczas PlayStation Celebration.

https://www.youtube.com/watch?v=yAZLKwmOMQo&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl