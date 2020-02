News

Za dwa dni studio Guerrilla Games będzie miało okazję świętować trzecią rocznicę rynkowego debiutu prawdopodobnie najważniejszej ze swoich gier. 28 lutego 2017 roku na konsolach PlayStation 4 pojawiło się Horizon Zero Dawn, które z miejsca trafiło w gusta fanów i przyczyniło się do zwiększenia popytu na wariant Pro.

Wygląda jednak na to, że tytuł nie zakończy swoich przygód na systemach PlayStation. Do pojawiających się niedawno pogłosek o wydaniu tytułu na PC dołączył francuski oddział sklepu Amazon. Znajdziemy tam Horizon Zero Dawn na PC, którego wydawcą jest firma Sony. Nie ujawniono tam żadnych szczegółów, ale nie da się ukryć, że nieodległa rocznica premiery jest świetną okazją, by poinformować o rozszerzeniu listy platform.

Warto przy okazji pamiętać, że zgodnie z niedawnymi ogłoszeniami Sony, nawet jeśli do końca lutego pozostało już tylko kilka dni, to wciąż możemy liczyć, że któregoś z nich japoński gigant zaprezentuje PlayStation 5. Jak będzie? Niebawem na pewno się przekonamy.

Przygotowując wiadomość, przyjrzałem się komentarzom w sieci i zastanawia mnie jedno – czy dawny tytuł ekskluzywny traci dla Was swój urok, jeśli otwiera się na nowe platformy? To ekskluzywy są siłą platformy, a może tytuły na wyłączność są dobre, bo wychodzą na konkretny sprzęt?

https://www.youtube.com/watch?v=wzx96gYA8ek

