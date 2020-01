Horizon Zero Dawn jeszcze w tym roku ukaże się na PC – sugeruje Kotaku

News

Miłośnicy pecetowego grania raczej nie mają co liczyć na usługę PlayStation Play Anywhere, ale wygląda na to że niektóre gry na wyłączność PlayStation, mogą trafić na PC.

Po krótkiej przerwie powracamy do pogłosek związanych z najnowszą produkcją studia Guerrilla Games – Horizon Zero Dawn – a raczej jej rychłego wydania na komputerach osobistych. Jeszcze na początku grudnia taki rozwój wydarzeń zasugerował pracownik rosyjskiego serwisu Igromania, Anton Logwinow. Teraz do tych rewelacji dołącza Jason Schreier z Kotaku, który powołuje się na trzy niezależne źródła i wieszczy, że Horizon Zero Dawn ukaże się na Steam jeszcze w tym roku.

Co równie ważne, za pośrednictwem Twittera Schreier zasugerował, że historia Aloy nie będzie jedyną grą wydaną przez Sony, która zmierza na komputery osobiste. Plotki te podsycił redaktor serwisu Eurogamer, Tom Phillips, który wskazał, że wydania na pecetach może doczekać się również gra Dreams od Media Molecule. Oczywiście wszystkie zamieszczone tu informacje, do czasu oficjalnego potwierdzenia, należy traktować z odpowiednim dystansem.



Jednak szczerze mówiąc, taki scenariusz nie jest nieprawdopodobny – jeszcze w tym roku spodziewamy się debiutu na PC gry Death Stranding, która została wydana przez Sony, a do tego opracowana z udziałem ekipy z Guerrilla Games. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż w październiku minionego roku w krótkim odstępie czasu na PlayStation 4 i PC zadebiutowała gra ReadySet Heroes, której wydawcą jest Sony Interactive Entertainment.



Horizon Zero Dawn zadebiutowało w lutym 2017 roku na PlayStation 4.

https://www.youtube.com/watch?v=wzx96gYA8ek

