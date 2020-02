Beta Path of Exile 2 może zostać przesunięta na 2021 rok. Koronawirus współwinny

News

- Nasze początkowe szacunki wskazywały, że wczesne testowanie wersji beta zapoczątkujemy pod koniec 2020 roku. Musimy je jednak zrewidować, ponieważ chcemy mieć pewność, że określone rzeczy są gotowe na przyjęcie opinii społeczności. Pośpiech nie przyniesie żadnej ze stron niczego dobrego – mówi na łamach PCGamesN współzałożyciel Grinding Gear Games, Chris Wilson, pytany o betę Path of Exile 2.

Okazuje się, że pośrednią przyczyną opóźnienia może być koronawirus. Studio oddelegowało część załogi odpowiedzialnej za PoE 2 do prac nad dodatkiem do pierwszej części, Path of Exile Delirium. Zwykle są one zlecane zewnętrznym azjatyckim firmom, ale wybuch epidemii sprawił, że nowozelandzkie studio musiało zmienić plany.

- Po Chińskim Nowym Roku artyści zostali powiadomieni, by nie pojawiać się w biurach ze względów bezpieczeństwa. To spowodowało kilkutygodniowe opóźnienie. Poprzesuwaliśmy kilka rzeczy, by rozszerzenie Delirium na tym nie ucierpiało, ale odbyło się to kosztem Path of Exile 2. Ponieważ jest to projekt długoterminowy, przy którym towarzyszy nam podejście “wypuścimy, gdy będzie gotowy”, nie jest to dla nas na razie duże zmartwienie. Musimy jednak mieć baczenie na grafik – dodaje Wilson.

Path of Exile 2 zostało zapowiedziane pod koniec ubiegłego roku. Delirium to świeża sprawa, ale jego premiera zaplanowana jest już na 13 marca.

