Teaser nowego rozszerzenia do Path of Exile. Settlers of Kalguur z datą premiery

Pojawiły się dobre wieści dla wszystkich miłośników Path of Exile . Otrzymaliśmy bowiem teaser nowego dodatku, zatytułowanego Settlers of Kalguur. Wraz z opublikowanym materiałem dowiedzieliśmy się również, kiedy rozszerzenie zadebiutuje na rynku.

Settlers of Kalguur – nowy dodatek do Path of Exile na teaserze

Na oficjalnym kanale Path of Exile na platformie YouTube ukazał się teaser Settlers of Kalguur. Grinding Gear Games planuje również specjalną transmisję, podczas której poznamy więcej szczegółów związanych z najnowszym dodatkiem do popularnego RPG akcji. Live z oficjalnym ujawnieniem rozszerzenia odbędzie się 18 lipca.

Settlers of Kalguur zadebiutuje natomiast 26 lipca 2024 roku. Dodatek trafi równocześnie na komputery osobiste oraz konsole. Udostępniony teaser pozwala natomiast przypuszczać, że tym razem rozszerzenie skupi się wokół morskiej historii. Więcej informacji otrzymamy jednak w trakcie wspomnianej powyżej, specjalnej transmisji na żywo.