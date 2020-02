News

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami studio Grinding Gear Games zaprezentowało fanom Path of Exile kolejne rozszerzenie do swojego action-RPG. Tym samym dowiedzieliśmy się, że najnowszy dodatek do gry ukaże się pod tytułem Delirium, a zgodnie z odliczaniem umieszczonym na jego stronie, jego premiera odbędzie się w piątek 13 marca. Całość wprowadzi do gry nieco horroru, głównie przez szereg specjalnych wyzwań, ale wraz z nimi twórcy wprowadzają też stosowne nagrody.



Wraz z pojawieniem się Delirium, w Path of Exile znajdziemy specjalne lustra. Jeśli je przekroczymy, to automatycznie znajdziemy się w zasięgu działania mgły koszmaru. Z niej wyłonią się zupełnie nowi przeciwnicy, a wcześniej znani oponenci zyskają szereg nowych zdolności. Oczywiście tam, gdzie większe wyzwanie, to i lepsze nagrody, jednak najważniejszą z nich wydaje się znaczne rozbudowanie drzewka umiejętności biernych, aż o 280 nowych węzłów. Obok tego Delirium wprowadza nowinki i daleko idące poprawki do systemu Atlas dla endgame. Rzućcie okiem na opublikowany przez producenta zwiastun.

Jednocześnie Grinding Gear Games zaprezentowało nowe pakiety wsparcia, których zakup pozwoli twórcom sfinansować dalsze prace, nie tylko nad Path of Exile, ale zapowiedzianymi w minionym roku Path of Exile 2 oraz Path of Exile: Mobile. Przypomnijmy, że Path of Exile 2 nadpisze pierwszą odsłonę i połączy wszelką zawartość obu projektów – premiera nastąpi najszybciej w 2021 roku, ale być może jeszcze przed końcem bieżącego roku odbędą się testy beta sequela.



Delirium jest pierwszym z tegorocznych rozszerzeń do Path of Exile, kolejne – zgodnie z harmonogramem – pojawi się najpóźniej w czerwcu. Path of Exile dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

